José “Gongo” Morales revela la tradición navideña que practica desde niño

¿Qué otro pueblo en la tierra inventó las octavitas para justificar que la fiesta no termine? En Puerto Rico, la Navidad es un maratón de alegría que se niega a morir hasta que la última nota de las Fiestas de la Calle San Sebastián resuena en el Viejo San Juan.

Lo anterior son solo dos ejemplos de las múltiples tradiciones navideñas de la isla. Si bien es cierto que muchas de estas costumbres se han perdido con el pasar de los años, todavía hay quienes las preservan como un sagrado tesoro.

Esta semana, el creador de contenido y cazador de serpientes, José “Gongo” Morales, reveló a sus seguidores de las redes sociales la tradición que para él es infaltable en estas fechas. El natural del barrio Sumidero de Aguas Buenas estableció que la practica desde que era un niño.

“Una tradición que desde que tengo uso y razón todas las navidades lo hacemos, ya esta tradición está un poco escasa en Puerto Rico pero sé que todavía quedamos gente de campo que no dejamos morir esta tradición, la cual es matar un lechón, recoger su sangre para hacer las morcillas y asarlo el 25 de diciembre para toda la familia. Comparte si todavía sigues esta tradición”, lee la publicación del estudiante de Biología Marina.

PUBLICIDAD

Por supuesto, “Gongo” incluyó una fotografía en plena preparación del lechón. Para muchos el dato fue motivo de nostalgia y hasta se animaron a decir las suyas.

Herederas de una rica mezcla de influencias españolas, taínas y africanas, las navidades en Puerto Rico trascienden la conmemoración religiosa para convertirse en la máxima expresión de la identidad nacional.