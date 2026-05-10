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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maluma será padre por segunda vez

El artista lo anunció en sus redes sociales

10 de mayo de 2026 - 2:23 PM

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Maluma asistió a la Met Gala 2026 en Nueva York. (The Associated Press)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El cantante colombiano Maluma sorprendió hoy, domingo a muchos de sus fanáticos al compartir una foto en las redes sociales en la que anunció que será padre por segunda ocasión.

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El artista urbano, quien ya es padre de su hija Paris junto a su pareja Susana Gómez, dio a conocer la nueva buena con la imagen de su hermosa familia.

La foto revela la barriga de Gómez, en su estado de embarazo, con los besos correspondientes de Paris y Maluma. La imagen en blanco y negro la acompañó solamente con un corazón azul.

La revelación llega en una etapa en la que el intérprete ha mostrado un giro hacia la vida familiar, la crianza de su hija y su relación sentimental como él mismo lo ha dejado saber en entrevistas y en sus redes sociales.

Maluma, de 32 años, ha expresado cómo la paternidad le cambió su vida, tanto así que había comentado su intención de tener más hijos.

Por lo pronto el artista no ofreció más detalles sobre el tiempo de gestación de su pareja.

Aunque por el corazón azul que el artista puso en la descripción de la publicación en sus redes sociales, se anticipa que el nuevo miembro de la familia sería un niño.

Maluma se convirtió en padre el 9 de marzo de 2024, con la llegada de su primogénita Paris.

Tags
MalumaPaternidadFamilia
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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