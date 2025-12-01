Opinión
El emotivo mensaje de Maluma a J Balvin

Ambos exponentes colombianos protagonizaron un junte de admiración y hermandad sobre el escenario

1 de diciembre de 2025 - 9:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maluma abraza y besa en la cabeza a J Balvin durante su concierto en Medellín, Colombia. (Instagram) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Si la participación del puertorriqueño Daddy Yankee en el concierto de J Balvin en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín Colombia sorprendió a muchos de los fanáticos del colombiano, el encuentro con su colega Maluma sumó una gran emoción y emotividad al espectáculo.

Y es que los dos artistas colombianos, nacidos en Medellín, protagonizaron el pasado sábado, un emotivo mensaje de hermandad sobre el escenario y en las redes sociales tras la participación de Maluma en el concierto de su compatriota y colega urbano.

Según se observa en un video publicado en las redes sociales, Maluma se arrodilló ante J Balvin para mostrarle su admiración y ambos, agachados, se abrazaron y se besaron.

“Una bulla para Jose. Medellín, que se sienta”, pidió Maluma al público que abarrotaba el Estadio Atanasio Girardot.

Eres un hermano para mí, quiero que todo el mundo sepa lo mucho que lo amo. Una de mis mayores competencias se ha vuelto uno de mis grandes hermanos”, respondió J Balvin a Maluma.

“Hoy y siempre te aplaudimos, te celebramos y reconocemos la tarea que haces por poner a Medallo en el mapa. Si vos sos el niño de MEDELLÍN yo que vendría siendo?”, agregó Maluma, quien a su vez dijo que “estaba loco por volver a cantarle a mi gente”.

Balvin también documentó lo que fue el concierto en su natal Medellín y agradeció a todos los artistas invitados entre ellos Daddy Yankee, Yandel, Maluma, 50 Cent, Farruko, Jowell y Randy, entre otros.

“Una noche inolvidable, llena de emociones reales.Un concierto hecho con amor, hecho por la gente de Medellín 🌼Bailarines colombianos, un equipo increíble y 7 horas de pura vibra y corazón Los amo, Medellín, con mi alma”, expresó J Balvin.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
