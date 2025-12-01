El emotivo mensaje de Maluma a J Balvin

Si la participación del puertorriqueño Daddy Yankee en el concierto de J Balvin en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín Colombia sorprendió a muchos de los fanáticos del colombiano, el encuentro con su colega Maluma sumó una gran emoción y emotividad al espectáculo.

Y es que los dos artistas colombianos, nacidos en Medellín, protagonizaron el pasado sábado, un emotivo mensaje de hermandad sobre el escenario y en las redes sociales tras la participación de Maluma en el concierto de su compatriota y colega urbano.

Según se observa en un video publicado en las redes sociales, Maluma se arrodilló ante J Balvin para mostrarle su admiración y ambos, agachados, se abrazaron y se besaron.

“Una bulla para Jose. Medellín, que se sienta”, pidió Maluma al público que abarrotaba el Estadio Atanasio Girardot.

“Eres un hermano para mí, quiero que todo el mundo sepa lo mucho que lo amo. Una de mis mayores competencias se ha vuelto uno de mis grandes hermanos”, respondió J Balvin a Maluma.

“Hoy y siempre te aplaudimos, te celebramos y reconocemos la tarea que haces por poner a Medallo en el mapa. Si vos sos el niño de MEDELLÍN yo que vendría siendo?”, agregó Maluma, quien a su vez dijo que “estaba loco por volver a cantarle a mi gente”.

Balvin también documentó lo que fue el concierto en su natal Medellín y agradeció a todos los artistas invitados entre ellos Daddy Yankee, Yandel, Maluma, 50 Cent, Farruko, Jowell y Randy, entre otros.