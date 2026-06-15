Bad Bunny revive “Soltera Remix” junto a Lunay ante miles de fans en Madrid
El artista fue invitado especial a la novena función e interpretaron el popular éxito del 2019
15 de junio de 2026 - 8:04 AM
15 de junio de 2026 - 8:04 AM
El reguetonero Lunay llegó la noche del domingo al Estadio Metropolitano de Madrid para formar parte del selecto grupo de artistas invitados a las funciones de Bad Bunny como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.
La lluvia no fue impedimento para los dos puertorriqueños, quienes interpretaron “Soltera Remix”, la novena canción sorpresa de la residencia madrileña. Como era de esperarse, el público enloqueció al escuchar el éxito, considerado por muchos un himno de la soltería en 2019.
Momento en el que llega Lunay para cantar "Soltera (Remix)" junto a Bad Bunny en Madrid.— BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) June 14, 2026
Bajo lluvia pic.twitter.com/hlP8iWAppb
Por otra parte, asistentes a la función comentaron que la presentación estaba siendo grabada para un proyecto que llevaría por nombre “DTMF World Tour en Madrid”. Según se puede observar en varias publicaciones compartidas por cibernautas, la producción advertía que “al acceder a esta zona usted acepta, de forma libre e irrevocable, el derecho a captar su imagen, declaraciones, apariencia y voz. Todas las grabaciones y fotografías serán propiedad exclusiva de la productora”.
Bad Bunny's show in Madrid today is being filmed by a professional production crew for a project titled "DtMF World Tour." 📽️ pic.twitter.com/BYtsmKYJf1— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) June 14, 2026
Cabe destacar que algo similar ocurrió en septiembre de 2025 durante su residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, cuando su última función, “No me quiero ir de aquí: Una Más”, fue transmitida en directo a través de Amazon Prime, rompiendo récords de audiencia y suscripciones en la plataforma de streaming.
Benito Antonio Martínez completará un total de 10 conciertos en Madrid, todos vendidos, ante más de 600,000 espectadores.
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