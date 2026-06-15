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Bad Bunny revive “Soltera Remix” junto a Lunay ante miles de fans en Madrid

El artista fue invitado especial a la novena función e interpretaron el popular éxito del 2019

15 de junio de 2026 - 8:04 AM

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Bad Bunny (Ramon "Tonito" Zayas)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El reguetonero Lunay llegó la noche del domingo al Estadio Metropolitano de Madrid para formar parte del selecto grupo de artistas invitados a las funciones de Bad Bunny como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

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La lluvia no fue impedimento para los dos puertorriqueños, quienes interpretaron “Soltera Remix”, la novena canción sorpresa de la residencia madrileña. Como era de esperarse, el público enloqueció al escuchar el éxito, considerado por muchos un himno de la soltería en 2019.

Por otra parte, asistentes a la función comentaron que la presentación estaba siendo grabada para un proyecto que llevaría por nombre “DTMF World Tour en Madrid”. Según se puede observar en varias publicaciones compartidas por cibernautas, la producción advertía que “al acceder a esta zona usted acepta, de forma libre e irrevocable, el derecho a captar su imagen, declaraciones, apariencia y voz. Todas las grabaciones y fotografías serán propiedad exclusiva de la productora”.

Cabe destacar que algo similar ocurrió en septiembre de 2025 durante su residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, cuando su última función, “No me quiero ir de aquí: Una Más”, fue transmitida en directo a través de Amazon Prime, rompiendo récords de audiencia y suscripciones en la plataforma de streaming.

Benito Antonio Martínez completará un total de 10 conciertos en Madrid, todos vendidos, ante más de 600,000 espectadores.

Myke Towers (30 de mayo) El primer invitado de la residencia madrileña fue Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny la canción exclusiva “Adivino” y aprovechó para cantar éxitos como “LALA”, “La Playa” y “Diosa”, desatando la euforia del público desde la noche inaugural.Luar la L (31 de mayo) La segunda fecha tuvo como protagonista a Luar la L, quien subió al escenario para interpretar “TELÉFONO NUEVO” junto al Conejo Malo y presentó además temas como “Caile”, “Side Bitch” y “No Te Quieren Conmigo”.Mora (11 de junio). Mora protagonizó uno de los momentos más comentados de la octava función al interpretar junto a Bad Bunny “Hibiki”, “Modelito”, “La Inocente” y “Memorias”, en una aparición que transformó el concierto en una celebración de sus exitosas colaboraciones. Foto de archivo
1 / 7 | Todos boricuas: los artistas invitados que han sorprendido junto a Bad Bunny en Madrid. Myke Towers (30 de mayo) El primer invitado de la residencia madrileña fue Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny la canción exclusiva “Adivino” y aprovechó para cantar éxitos como “LALA”, “La Playa” y “Diosa”, desatando la euforia del público desde la noche inaugural. - Suministrada
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Bad BunnyEspañaMadridConciertosLunay
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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