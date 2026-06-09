“Cinco más, o incluso diez”: Bad Bunny insinúa que podría dar más conciertos en Madrid

Cuando parecía que la residencia de Bad Bunny en Madrid entraba en su recta final, una frase durante uno de sus conciertos fue suficiente para encender nuevamente la conversación entre sus seguidores.

Según reportaron medios españoles como Infobae España, el intérprete puertorriqueño insinuó durante su presentación más reciente en el estadio Riyadh Air Metropolitano que podrían añadirse nuevas fechas a las ya anunciadas.

“Cinco más, o incluso diez”, expresó el artista ante miles de espectadores, según videos compartidos por asistentes al espectáculo y reseñados por el medio español.

Hasta el momento, sin embargo, no existe ninguna confirmación oficial sobre conciertos adicionales en la capital española. Ni la página oficial de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” ni las plataformas autorizadas de venta de boletos han anunciado nuevas fechas para Madrid.

1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada 1 / 22 Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny Suministrada Compartir

Mientras tanto, la residencia continúa según lo previsto. A la serie de conciertos todavía le restan cuatro funciones en Madrid, programadas para los días 10, 11, 14 y 15 de junio.

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Además, la agenda internacional del cantante presenta importantes compromisos en las próximas semanas. Tras concluir sus presentaciones en Madrid, Bad Bunny tiene programados shows en Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Francia como parte de la etapa europea de su gira.