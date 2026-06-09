“Cinco más, o incluso diez”: Bad Bunny insinúa que podría dar más conciertos en Madrid
Muchos han interpretado que el cantante extendería su residencia hasta cinco fechas adicionales
9 de junio de 2026 - 11:30 AM
9 de junio de 2026 - 11:30 AM
Cuando parecía que la residencia de Bad Bunny en Madrid entraba en su recta final, una frase durante uno de sus conciertos fue suficiente para encender nuevamente la conversación entre sus seguidores.
Según reportaron medios españoles como Infobae España, el intérprete puertorriqueño insinuó durante su presentación más reciente en el estadio Riyadh Air Metropolitano que podrían añadirse nuevas fechas a las ya anunciadas.
“Cinco más, o incluso diez”, expresó el artista ante miles de espectadores, según videos compartidos por asistentes al espectáculo y reseñados por el medio español.
Hasta el momento, sin embargo, no existe ninguna confirmación oficial sobre conciertos adicionales en la capital española. Ni la página oficial de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” ni las plataformas autorizadas de venta de boletos han anunciado nuevas fechas para Madrid.
Mientras tanto, la residencia continúa según lo previsto. A la serie de conciertos todavía le restan cuatro funciones en Madrid, programadas para los días 10, 11, 14 y 15 de junio.
Además, la agenda internacional del cantante presenta importantes compromisos en las próximas semanas. Tras concluir sus presentaciones en Madrid, Bad Bunny tiene programados shows en Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Francia como parte de la etapa europea de su gira.
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