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Muere la madre de Ben Affleck a los 83 años

Tras un diagnóstico de cáncer de páncreas

24 de julio de 2026 - 6:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ben Affleck (The Associated Press)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck, murió a los 83 años tras ser diagnosticada de un cáncer de páncreas en diciembre de 2025, según publicó la revista “People”.

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Chris Anne Affleck falleció el pasado 2 de junio, pero la noticia trascendió apenas ahora, según añadió el medio.

Trabajó durante 34 años como profesora en una escuela pública y fue una destacada activista por los derechos civiles.

Su papel fue clave en los inicios de la carrera de sus hijos. Ben Affleck consiguió sus primeros papeles gracias a la amistad de su madre con la directora de casting Patty Collins.

Además, acompañó a Ben en la ceremonia de los Premios Oscar de 1995, cuando el actor ganó el premio a mejor guión por “The Good Will Hunting”, junto a Matt Damon.

“Estábamos sentados junto a nuestras madres y ganamos, y las abrazamos. Recuerdo cómo todo el mundo le dio tanta importancia, como si fuera algo insólito”, recordó Ben en una entrevista con “Vanity Fair” en 2023.

Ben Affleck, quien en aquel momento tenía 25 años, señaló que desde el primer momento pensó en ir con su madre a la gala. “Por supuesto que nuestras madres iban a ir. Fue algo realmente inocente y auténtico”, añadió.

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Ben Affleck
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El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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