Muere la madre de Ben Affleck a los 83 años

Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck, murió a los 83 años tras ser diagnosticada de un cáncer de páncreas en diciembre de 2025, según publicó la revista “People”.

Chris Anne Affleck falleció el pasado 2 de junio, pero la noticia trascendió apenas ahora, según añadió el medio.

Trabajó durante 34 años como profesora en una escuela pública y fue una destacada activista por los derechos civiles.

Su papel fue clave en los inicios de la carrera de sus hijos. Ben Affleck consiguió sus primeros papeles gracias a la amistad de su madre con la directora de casting Patty Collins.

Además, acompañó a Ben en la ceremonia de los Premios Oscar de 1995, cuando el actor ganó el premio a mejor guión por “The Good Will Hunting”, junto a Matt Damon.

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“Estábamos sentados junto a nuestras madres y ganamos, y las abrazamos. Recuerdo cómo todo el mundo le dio tanta importancia, como si fuera algo insólito”, recordó Ben en una entrevista con “Vanity Fair” en 2023.