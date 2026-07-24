“Lo amarré”: la publicación de Zuleyka Rivera que encendió las redes

Zuleyka Rivera volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores con una publicación en redes sociales que rápidamente generó todo tipo de comentarios. La empresaria compartió varias imágenes acompañadas de un mensaje que muchos interpretaron como una referencia directa a su relación con el productor musical DJ Luian.

Con el mensaje críptico: “Lo amarré. Ahora adivinen qué fue”, Rivera llamó la atención de sus seguidores al mostrar una imagen en la que aparecía sentada en un escritorio, junto a su pareja, mientras el productor musical firmaba un documento legal.

Como era de esperarse, las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos seguidores, como Carlos Adyan y Bárbara Serrano, bromearon diciendo que la ex Miss Universo finalmente “amarró” a DJ Luian, ya fuera con una posible boda o la compra de una propiedad. Otros la felicitaron por lo que podría representar un importante paso en su relación. También hubo quienes intentaron descifrar cada detalle de las imágenes para encontrar pistas sobre la verdadera historia detrás de la publicación. Por ahora, todo queda en interpretaciones de los seguidores, que continúan comentando y compartiendo teorías.

PUBLICIDAD

La relación entre Zuleyka Rivera y DJ Luian ha estado llena de altas y bajas desde que hicieron público su romance en 2021. Por ejemplo, en 2022, el productor musical le propuso matrimonio, pero en 2023 la pareja puso fin a su relación alegando diferencias relacionadas a sus planes de vida. Sin embargo, el amor les dio una nueva oportunidad y, tras varios rumores de reconciliación, volvieron a dejarse ver juntos en 2025, incluso durante un viaje a Dubái donde Rivera lució nuevamente su anillo de compromiso.

Zuleyka Rivera se estremece en lágrimas en su fiesta Así la conductora de televisión y Miss Universe 2006 celebró los 20 años de su coronación.

Esta publicación llega apenas un día después de la celebración que Rivera organizó para conmemorar el aniversario de su coronación como Miss Universe 2006. El evento se llevó a cabo en el Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde, donde la modelo compartió con invitados, amigos y seguidores que se dieron cita para acompañarla en una noche muy especial. Entre las personalidades presentes destacaron Madison Anderson Berríos, Miss Universe Puerto Rico 2019; Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026; Ivana Carolina Irizarry, Miss Universal Woman 2025; y Amanda Ayala, Miss Universal Woman 2026, entre otras figuras del mundo de los certámenes de belleza.