Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
24 de julio de 2026
87°Bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Karol G recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2027: esta es la lista de los nuevos artistas

Se revelaron los 32 artistas que se sumarán a este emblemático paseo

24 de julio de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Karol G en el Festival Coachella. (Amy Harris)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal o la estrella de “Friends” Lisa Kudrow forman parte del selecto grupo de artistas que recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el año que viene.

La Cámara de Comercio del célebre barrio de Los Ángeles dio a conocer este jueves a las 32 personalidades, entre las que figuran actores, directores y cantantes como el grupo Linkin Park, el DJ francés David Guetta o la banda estadounidense Los Ramones.

Miles de fanáticos de la música aterrizaron en California para disfrutar de un fin de semana de fiesta en el tradicional Festival de Coachella que este año está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.Coachella se celebra con la misma programación durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, en Indio, y abre el circuito de festivales en Estados Unidos. En la foto, Edie Remender durante el primer fin de semana del Festival de Coachella 2026. Y el festival este año cerrará con una proyección bajo las estrellas del primer episodio de la tercera temporada de Euphoria, la serie de HBO que regresa a la televisión tras una pausa de cuatro años.
1 / 33 | Festival de Coachella 2026: así arranca el famoso festival de música en su primer fin de semana . Miles de fanáticos de la música aterrizaron en California para disfrutar de un fin de semana de fiesta en el tradicional Festival de Coachella que este año está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G. - Amy Harris

Nombres de los otros artistas que tendrán estrella

Junto a Phoebe de “Friends”, a la que dio vida Lisa Kudrow -quien era la única de las tres amigas que faltaba por recibir su estrella-, también figuran otros grandes nombres del cine como las hermanas Elle y Dakota Fanning, Kate Hudson e Idris Elba (“Luther”).

También se unen a esta lista el comediante Adam Scott, protagonista de la comedia “Severance”, la estadounidense Keke Palmer (“I Love Boosters!”), o Bill Lawrence, creador de series como la aclamada “Ted Lasso”.

La mítica Raven-Symoné, rostro de la cultura pop de Disney Channel con “That”s So Raven" (“Esa tan Raven”) o “Cheetah Girls”, también recibirá su estrella en el emblemático bulevar de Hollywood.

No se sabe la fecha de la ceremonia

Por el momento se desconocen las fechas en las que se celebrarán las ceremonias de entrega de las estrellas, que suelen anunciarse una semana antes del evento.

Esta nueva generación de estrellas que se colocará a lo largo de la emblemática calle durante la temporada de 2027, se suma a un carrusel de más de 2,000 artistas a los que recientemente se unieron la estrella del pop Miley Cyrus o la banda texana Intocable.

La estrella estadounidense celebró la estrella número 2,845, que fue colocada frente a la sede angelina de la popular cadena de museos de cera Madame Tussauds, una de las calles más concurridas de Los Ángeles. Cyrus recordó una de las canciones de su repertorio titulada 'Walk of Fame', que precisamente honra este famoso boulevar, y cuyo cierre termina con el mantra, "vivirás para siempre".Cyrus ganó su primer Grammy en 2024 a Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por 'Flowers', el sencillo más vendido alrededor del mundo en 2023.
1 / 11 | "Vivirás para siempre": Miley Cyrus es inmortalizada en el Paseo de la Fama de Hollywood. La estrella estadounidense celebró la estrella número 2,845, que fue colocada frente a la sede angelina de la popular cadena de museos de cera Madame Tussauds, una de las calles más concurridas de Los Ángeles. - Jordan Strauss
Tags
Karol GPedro PascalHollywoodPaseo de la Fama
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: