La filantropía de las celebridades está cambiando: Ariana Grande es un buen ejemplo de ello

Durante años, la estrella del pop Ariana Grande donó dinero, en su mayoría de forma discreta y sin una estructura definida. Realizaba donaciones anuales al Royal Manchester Children’s Hospital de Inglaterra. En ocasiones, donaba la recaudación de una noche de concierto a organizaciones sin ánimo de lucro. Financió de forma anónima una campaña de recogida de regalos de Navidad para jóvenes transgénero, además de poner en marcha en 2022 una iniciativa de recaudación de fondos de 3 millones de dólares destinada a jóvenes transgénero.

Ahora, esos actos de generosidad aislados tienen un nombre y una imagen pública: la Fundación “Brighter Days Ahead”. Creada en mayo, se centrará en las causas que Grande ha defendido en el pasado, entre las que se incluyen los derechos LGBTQ+, la salud reproductiva, los derechos de los inmigrantes y la salud mental. Grande está llevando a cabo esta iniciativa en un momento en el que el apoyo filantrópico a estas causas se está reduciendo, según ha señalado Shauna Nep, asesora filantrópica de Grande.

“Estamos viendo cómo el apoyo a los temas que le preocupan está disminuyendo drásticamente y cómo los ataques se están intensificando de forma agresiva”, afirmó Nep.

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Este verano, Grande está aprovechando su gira “Eternal Sunshine Tour” para financiar y promocionar la fundación, dando visibilidad a organizaciones sin ánimo de lucro nacionales y locales en cada parada de la gira. Los nombres de las organizaciones beneficiarias aparecen en las pantallas situadas en el centro del recinto durante la cuenta atrás previa al espectáculo. Además, los fans que hagan una donación a la organización sin ánimo de lucro pueden participar en un sorteo para ganar un viaje para asistir a la última fecha de la gira en Londres.

“La experiencia de los aficionados sigue intacta”, afirmó Nep. “Nos acercamos a ellos allí donde están, en lugar de alejarlos de nada”.

Los fondos recaudados durante la gira se repartirán entre las organizaciones locales participantes, aunque todavía no se ha distribuido nada. Las subvenciones anunciadas hasta ahora proceden íntegramente de donaciones personales de Grande, según ha declarado un portavoz de la fundación.

En muchos sentidos, Grande, que también protagonizó las películas de “Wicked”, sigue los pasos de generaciones anteriores de artistas que prestaron su nombre a causas que en su día fueron polémicas, como el VIH/sida, y crearon sus propias fundaciones para ayudar a recaudar grandes sumas de dinero.

Sin embargo, hoy en día, las plataformas de las celebridades son más amplias que nunca, lo que les confiere aún más influencia, señaló Genevieve Shaker, que imparte cursos sobre filantropía de las celebridades y liderazgo en la recaudación de fondos en la Escuela Lilly de Filantropía de la Universidad de Indiana.

“Antes, antes de las redes sociales, las celebridades dependían más de los medios tradicionales para compartir historias sobre lo que hacían”, afirmó. “Ahora cuentan con su propio imperio mediático, en el que pueden aprovechar numerosos canales para comunicarse, incluso en lo que respecta a la filantropía, las causas sociales y las organizaciones sin ánimo de lucro”.

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La organización sin ánimo de lucro Trans Lifeline agradece el apoyo de las celebridades

Trans Lifeline, que gestiona una línea de atención telefónica para personas transgénero en situaciones de crisis, es una de las organizaciones sin ánimo de lucro a las que Grande ha prestado su apoyo. La organización ha recibido un total de 125 000 dólares: 75 000 dólares en concepto de financiación de emergencia el pasado mes de junio y 50 000 dólares con motivo de la puesta en marcha oficial de la fundación en mayo.

El dinero ayudó a Trans Lifeline a relanzar un programa de microsubvenciones que distribuyó 100 000 dólares directamente a personas trans de todo el país, en colaboración con cinco organizaciones de base, según explicó Dante Alviar Horton, su director ejecutivo. Parte de la financiación se destinó también a mejorar las prestaciones de los trabajadores de atención directa en situaciones de crisis de la organización.

Trans Lifeline depende casi por completo de donantes particulares. La visibilidad obtenida gracias al apoyo de famosos ha ayudado a mantener la organización, afirmó Alviar Horton. Destacó la reciente colaboración de Trans Lifeline con el diseñador Conner Ives en la campaña de camisetas “Protect the Dolls”, que recaudó más de 500 000 dólares después de que famosos como Pedro Pascal empezaran a lucirlas en público.

“Me sentí agradecida de que hubiera gente del mundo del espectáculo a la que le importara lo suficiente como para decir: “Esto es importante”“, afirmó Alviar Horton.

La filantropía de los famosos se ha tachado a menudo de mera estrategia de imagen, que permite a los artistas disfrutar de momentos en la alfombra roja sin dedicar mucho dinero ni esfuerzo a sus iniciativas solidarias. Grande se resistió durante años a crear una fundación oficial precisamente por esa razón, según explicó Nep.

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“No quiere que nadie piense que se considera una filántropa”, dijo Nep. “Sabe que es una artista”.

Sin embargo, Nep, que lleva trabajando con la cantante desde 2018, animó a Grande a formalizar sus donaciones para que pudiera destinar fondos de forma estratégica a organizaciones sin ánimo de lucro y colaborar más fácilmente con socios financiadores.

La fundación “Brighter Days Ahead” de Grande es un proyecto patrocinado fiscalmente por la Entertainment Industry Foundation, una organización benéfica pública creada en 1942 para apoyar las iniciativas filantrópicas de Hollywood. Permite a famosos, como Charlize Theron y Olivia Rodrigo, crear fácilmente organizaciones sin ánimo de lucro para recaudar y distribuir fondos.

El mayor de los cuatro fondos de su fundación es “Protect and Defend”, que apoya a organizaciones que llevan a cabo labores jurídicas y legislativas en favor de los jóvenes transgénero, los inmigrantes y los derechos reproductivos. La fundación es la principal fuente de financiación de varias de las organizaciones de base a las que apoya y, por lo general, concede subvenciones sin restricciones. Estos grupos suelen recibir escaso apoyo de las entidades financiadoras institucionales y gubernamentales. Las organizaciones centradas en las personas transgénero, en concreto, han visto cómo la financiación se ha ido reduciendo a medida que aumentan las necesidades, señaló Nep.

La labor de defensa de Grande pretende estar a la altura de las circunstancias

Grande lleva mucho tiempo defendiendo las causas que constituyen el eje central de su labor filantrópica. En 2019, donó aproximadamente 250 000 dólares de los ingresos de sus conciertos a Planned Parenthood después de que varios estados aprobaran restricciones al aborto. Ha hablado públicamente de su lucha contra el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y la depresión, ha expresado su agradecimiento a sus seguidores gais y transgénero, y se ha pronunciado en contra de las políticas de inmigración de la administración Trump.

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El activismo de Grande y su vínculo personal con estas cuestiones recuerdan una época anterior en la que las celebridades lideraban la lucha por la financiación de la lucha contra el sida y el VIH, señaló Shaker. Elizabeth Taylor cofundó la Fundación Americana para la Investigación del SIDA (amfAR) en 1985, tras ver cómo sus amigos sufrían a causa del VIH/SIDA y el estigma asociado a la enfermedad. Por razones similares, el cantante Elton John fundó la Fundación Elton John contra el SIDA en 1992, el mismo año en que se declaró públicamente gay por primera vez.

“El clima político al que se enfrentan hoy en día las personas transgénero es comparable al que tuvieron que afrontar hace décadas los defensores de la lucha contra el VIH/sida”, afirmó Anne Aslett, directora ejecutiva de la Fundación Elton John contra el Sida.

Según contó, allá por los años 80 y 90, John vio cómo algunos de sus amigos más cercanos, como el cantante Freddie Mercury, fallecían a causa de enfermedades relacionadas con el sida.

Según ella, resultaba “realmente muy, muy difícil” recaudar fondos para la lucha contra el VIH/sida entre el público en general, incluso dentro de la industria del entretenimiento. Gracias a su fama mundial, John fue capaz de humanizar la causa ante la gente, incluso ante aquellos que no compartían sus opiniones sobre política o sexualidad, afirmó Aslett.

Desde el principio, la fundación se forjó a partir de su auténtico interés por apoyar la investigación sobre el sida y su empeño en escuchar a las personas que habían vivido en primera persona la epidemia, afirmó Aslett. Eso es lo que ha ayudado a mantener la organización durante más de tres décadas, añadió. Pero ese interés personal y esa conexión no bastan para impulsar realmente el éxito filantrópico.

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“Los artistas están programados para prestar atención a las emociones humanas”, afirmó Aslett. “Son muy empáticos. Pero eso por sí solo no basta. Tienen que contar con una buena estructura subyacente para que funcione”.

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