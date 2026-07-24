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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Una historia nacida en Puerto Rico llega a San Francisco para hablar de la crisis del agua y el colonialismo
La dramaturga Viviana Rosa Calderón Rivera estrenará su primera obra de larga duración, una propuesta bilingüe que convierte la escasez de agua en una reflexión sobre la supervivencia y la justicia ambiental
24 de julio de 2026 - 11:10 PM