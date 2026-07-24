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prima:Una historia nacida en Puerto Rico llega a San Francisco para hablar de la crisis del agua y el colonialismo

La dramaturga Viviana Rosa Calderón Rivera estrenará su primera obra de larga duración, una propuesta bilingüe que convierte la escasez de agua en una reflexión sobre la supervivencia y la justicia ambiental

24 de julio de 2026 - 11:10 PM

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La actriz Keila Lugo-Rañal en "El silencio árido del agua". (Suministrada/Mabel Jiménez)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Una obra de la dramaturga puertorriqueña Viviana Rosa Calderón Rivera se estrenará el próximo 5 de agosto en San Francisco, California.

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TeatrodramaSan FranciscoCalifornia
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Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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