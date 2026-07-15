Yolandita Monge vuelve al teatro con “Malas”

“Malas” regresa a las tablas del país.

La obra que se presentó en el 2017 en Puerto Rico fue una de las producciones teatrales más comentadas por abordar con humor las complejidades de las mujeres, por el elenco estelar y por la conexión que estableció con el público. En aquel entonces el elenco de la pieza fue conformado por Iris Chacón, Yolandita Monge, Charytín Goyco, Giselle Blondet, Maripily Rivera, Zuleyka Rivera y Luz García.

Esta vez la pieza subirá a escena el sábado 26 de septiembre, a las 7:00 de la noche, en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

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Yolandita Monge y Bryan Villarini son las primeras dos figuras confirmadas para el reparto de renombre, en este montaje de Producciones Girasol, en colaboración con LAB. A Inc.

Más adelante, se anunciarán otras personalidades, todas bajo la dirección de Gilberto Valenzuela.

“Malas” es una obra pícara, irreverente, directa, compuesta de varios monólogos, ‘sketches’ y canciones que se centran en el comportamiento de las féminas: desde la perspectiva de madres, amigas, hermanas, enemigas y amantes, entre otros roles.

El texto original, coescrito por varios autores de cine, teatro y televisión contemporáneos, está inspirado en algunos de los pecados capitales o vinculados con ellos.

Alfonsina Molinari, de Producciones Girasol, destacó, “’Malas’ es una propuesta interesante de principio a fin… Es una guerra entre mujeres, donde el hombre no es el enemigo a combatir, lo que hace más llamativa la pieza. Verdaderamente, afrontar este montaje es un gran reto. Nuestras protagonistas interpretan varios personajes en los distintos ‘sketches’”.

En la misma línea, la productora Lorna Otero (LAB.A) subrayó, “’Malas’ explora el mundo femenino con mucho humor y verdad. Es una producción inteligente que provoca comentarios en el público al salir de la puesta en escena... Siempre ha llamado mi atención este texto. Me impactó desde que lo leí por primera vez”.