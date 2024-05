Yolandita Monge hará tremendo fiestón para celebrar sus 69 años

“Nada me llena más el alma que estar en un escenario compartiendo mi talento con el público. He tenido la dicha de contar con el apoyo de mi gente y, luego de un fin de semana como el que tuve con ‘Eternamente Yolandita’, mucha gente nos pidió abrir una nueva fecha para aquellos que no pudieron asistir en esta ronda de conciertos. Ahora celebraremos mis 69, con la función 69″, expresó la artista que llevó a cabo con mucho éxito el concierto durante el pasado fin de semana.