Reina en la pista: Karla Guilfú rompe estereotipos y se corona en “¡Claro que baila!”

View this post on Instagram

¿Hubo algún momento específico durante la competencia que marcó un antes y un después?, preguntó este rotativo.

“Lo confirmé estando allí” , aseguró. “Mientras compartía con mis compañeros, cuando conocían mi corazón, mi esencia, mi personalidad, y quien yo soy en realidad, muchos se sorprendían. Porque hay una imagen bien rígida y cerrada de lo que debe ser una Miss Universe Puerto Rico. Quizás piensan que es alguien inalcanzable. Y creo que había un estereotipo quizás un poco erróneo. Creo que, a través de ese proceso, compartir con ellos, y darme a conocer, se dieron cuenta que simplemente somos mujeres que sentimos y que padecemos. Para mí era bien importante humanizar y seguir afirmando que las reinas somos todo lo que queramos ser y que no debemos permitir que esos estereotipos nos encajonen a una sola cosa”.

View this post on Instagram

Aunque aseguró que no tenía en mente el gran premio de $40,000, ahora que es suyo, esto es lo que le gustaría hacer con el dinero.

“El premio es de los dos (José), pero honestamente no era algo que tenía en mi radar. La realidad es que además de dividir el premio, creo que voy a darme unas vacaciones, disfrutarlos, guardarlos e invertirlos. Pensar inteligentemente en cómo manejarlos y que sea para bien. Para seguir construyendo y creciendo”.

“A través de cada plan que yo haga, cada paso que yo dé, busco hacer las cosas bien y de corazón. Estoy haciendo mi práctica en psicología, me visualizo seguir creciendo como conferencista, tallerista, y llevar mis mensajes. Esa es mi misión. Además, quiero seguir trabajando como presentadora, y actriz, si me surge la oportunidad. Creo que no importa en qué faceta, después de que todo se haga con el corazón uno sigue inspirando a quienes tienes a tu alrededor”, finalizó Guilfú.