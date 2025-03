“La actuación me ha sacado de mi zona cómoda”: Karla Guilfú ante su gran noche en el teatro

Su paso por los certámenes de belleza despertó en Karla Guilfú Acevedo la curiosidad y el interés por la actuación y una vez culminada su participación representando a Puerto Rico en el Miss Universe 2023, puso “manos a la obra”. Este jueves ve los frutos de su esfuerzo y dedicación al estrenarse con un papel protagónico en la obra “Hay hambre y sed en esta tierra”.

El Nuevo Día conversó con la Miss Universe Puerto Rico 2023, quien a partir de esta noche dará vida al personaje de Socorro, en la pieza escrita y dirigida por Eduardo Sánchez Navarro.

“Dentro del mundo de los certámenes, uno siempre está cogiendo talleres de improvisación, actuación como parte de la preparación para uno representar en un certamen de belleza”, explicó la beldad boricua sobre cómo nació su interés por las tablas. “Esas herramientas del teatro se utilizan para desarrollar la presencia escénica y la seguridad en sí misma en el escenario. Desde ese momento supe que era algo que me llamaba la atención y me gustaba”.

“Cuando regreso del Miss Universe comienzo mi primera clase en Fragoso Performing Arts Studio y el resto ya es historia. Estamos aquí ya listos para mi primer debut”, agregó emocionada sobre la obra que se presentará en Teatro en 15, en el Viejo San Juan, todos los jueves a domingos de marzo.

La exreina de belleza interpretará a Socorro, una joven de Patillas que enfrenta un destino desgarrador en un Puerto Rico apocalíptico de los años 30. Esta obra inspirada en hechos reales, aborda la historia del doctor Cornelius P. Rhoads y sus experimentos médicos en la isla.

¿Cómo te preparas para este personaje?, preguntó este rotativo.

“El proceso de conectar con Socorro como persona y su historia me ha ayudado mucho a alimentar y darle vida a su personaje, entrando un poco en el mundo en el cual ella vivió”, comentó al agregar que estudió lo que se vivía en aquella época para conocer a fondo el contexto social.

A Guilfú la acompañarán en escena Lucca E. Rodríguez Mangual, Magerly Arroyo Toucet, Claudia Isabel Núñez Torres, Sharde Krystal Gandía Rodríguez, Ariana Paola Aponte Rivera, Ana Camelia Ferrer Almodóvar, Gabriela Guillén Hernández, Yachira M. Rivera Hernández, Mia S. Colón y María Fernanda Amador Rivera.

Tras ganar la corona de Miss Universe Puerto Rico, Guilfú viajó en verano del 2024 a México a tomar un taller de cine. La actuación, según expresó, llegó a su vida como un proceso de “sanación y transformación”, luego de varios años en el mundo de la belleza.

¿Qué te ha regalado la actuación?

“La actuación me ha regalado la oportunidad de bajar la guardia, permitirme ser vulnerable, y construir por completo lo que es el concepto de la belleza. Sabemos que en los certámenes de belleza uno está constantemente velando por la imagen... y no está mal, cada rol tiene su requerimiento. Pero sí, la actuación me ha invitado a romper con todo eso y permitirme ver cosas que quizás nunca me imaginaba hacer, particularmente en escena. Me ha sacado de la zona cómoda y me ha retado. Ha sido de mucho crecimiento. Es un arte muy humano, honesto y crudo. Como estudiante de psicología me gusta todo lo que trate sobre el humano, las emociones, y lo más íntimo. Eso siempre me llama”, detalló la también instructora de yoga certificada.

¿Te ves continuando en el mundo de la actuación?

“Yo soy alguien que me encanta probar distintas cosas, y la realidad es que todos los sombreros que llevo puesto: ser estudiante de psicología en práctica, modelo, presentadora, creadora de contenido y ahora en la actuación. No me gusta encajonarme en una sola cosa”, sostuvo Guilfú. “Lo que, sí me he dado cuenta, y me ha invitado a la reflexión, es que todos los roles que llevo a cabo me conectan con un propósito que yo siempre he tenido y que, de alguna manera, lo que hago, impacta positivamente a las personas que me rodean y me encuentro en el camino” reflexionó.

“Definitivamente, me sigo viendo desarrollándome en la actuación, y cada oportunidad que llegue en el camino la voy a aprovechar, pero no me veo dejando los otros roles. Cada vez veo más como los puedo unir para hacer algo único”.

Como Miss Universe Puerto Rico, ¿consideras hay un antes y un después?

“Sí, totalmente, y no solamente con la reina. Ese proceso de redescubrimiento y redirigir el nuevo camino. Uno se lleva lo aprendido para continuar y no solamente las reinas vivimos eso, sino la mayoría de las que concursan. Los certámenes a mí me ayudaron mucho a potenciar muchas de las capacidades que yo tenía” finalizó quien ocupó un lugar en el “Top 5″ de Miss Universe 2023.

A finales del pasado mes de febrero, Miss Universe Puerto Rico culminó el proceso de audiciones para elegir a las candidatas a la codiciada corona y luego, conocer quien representará a Puerto Rico. La 74ª edición de Miss Universe que se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025, desde el Impact Arena de Pak Kret en Tailandia.