Karla Guilfú se prepara para actuar: “Estoy escribiendo un nuevo capítulo de mi vida”

Saber que a través de mi representación se sembró tanta esperanza, ilusión, y cuando lo digo, pienso más que todo en mi pueblo Patillas, que sé que fue un pueblo que se unió como nunca antes. Cada vez que yo regreso a mi pueblo ellos me lo mencionan, me lo agradecen, tú ves los murales, ves las fotos todavía en los postes, y eso es bien lindo. Sentir el cariño no solamente de patillas, lo resalto porque es mi pueblo, pero el amor vino de todos los puertorriqueños dentro y fuera de la isla.

Karla Inelisse Guilfú Acevedo, Miss Universe Puerto Rico 2023