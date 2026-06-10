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“Cocinando y cantando”: lo nuevo del chef Edgardo Noel

En el proyecto, el carismático presentador combina la historia de artistas con recetas poco conocidas

10 de junio de 2026 - 6:51 PM

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El chef Edgardo Noel ha diversificado su carrra a lo largo de los años. (Pablo Martínez Rodríguez (pablo.martinez@gfrmedia.com))
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Antes de convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión puertorriqueña, la cocina de Edgardo Noel se reducía a un espacio sagrado: la cocina de su abuela Rosa. Fue allí, entre el aroma del sofrito y recetas tradicionales, donde descubrió que la cocina no solo alimenta, sino que preserva la cultura y los recuerdos de un pueblo. Hoy en día, con más de 20 años de trayectoria, este chef ha transformado esa herencia familiar en un fenómeno mediático y empresarial.

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Ayer, miércoles, Edgardo Noel acudió a sus redes sociales para detallar su nuevo proyecto. Se trata de su nuevo programa “Cocinando y cantando”.

“Más que un programa de cocina. Cantamos recetas, compartimos historias y conocemos al ser humano detrás del artista. Bienvenidos a ‘Cocinando y cantando’. Comenta la palabra ‘Cantando’ para enviarte toda la información”, mencionó.

“No sé si te enteraste, tengo programa nuevo y te explico, después de 16 años llevándolo a diferentes programas de televisión, colaborando con artistas y diferentes eventos, decidimos conceptualizarlo y llevarlo al siguiente nivel. Y se trata nada más y nada menos que de ‘Cocinando y cantando’, donde describimos la receta al ritmo de la música mientras la cantamos, entonces tú aprendes y la pasas de ‘show’. Además de cocinar y cantar también vamos a conectar con nuestros artistas invitados y descubrir facetas que pocos conocen”, agregó el chef en un video promocional.

La trayectoria del chef Edgardo Noel es un testimonio vivo de superación y visión empresarial. Desde sus humildes comienzos en la venta de jugos y mangos en la carretera, hasta su faceta actual como profesor, autor y creador de productos gastronómicos, ha demostrado que el éxito en la cocina requiere tanta estrategia como sazón.

Un total de 24 alumnos de noveno grado de la Escuela Central de Artes Visuales, de Santurce, participaron del “Concurso Creativo”, en el que asumieron el reto de diseñar etiquetas para una greca, un caldero y una botella, tomando como inspiración la cultura, el folclor y la cocina de Puerto Rico.Los ganadores del concurso verán sus diseños en las etiquetas de productos de la línea Cocina Criolla by chef Edgardo Noel. El primer lugar lo obtuvo Pablo Medina Figueroa con esta etiqueta para greca de café, titulada “Deleitando los sentidos”.El tercer lugar fue para Kellyan Derieux Plumey, con su etiqueta para caldero, titulada “Nuestra cocina, nuestro folclor”.
1 / 4 | Arte estudiantil engalana productos de Cocina Criolla by chef Edgardo Noel. Un total de 24 alumnos de noveno grado de la Escuela Central de Artes Visuales, de Santurce, participaron del “Concurso Creativo”, en el que asumieron el reto de diseñar etiquetas para una greca, un caldero y una botella, tomando como inspiración la cultura, el folclor y la cocina de Puerto Rico. - Suministrada
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Chef Edgardo NoelCocinaMúsicatelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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