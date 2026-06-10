“Cocinando y cantando”: lo nuevo del chef Edgardo Noel

Antes de convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión puertorriqueña, la cocina de Edgardo Noel se reducía a un espacio sagrado: la cocina de su abuela Rosa. Fue allí, entre el aroma del sofrito y recetas tradicionales, donde descubrió que la cocina no solo alimenta, sino que preserva la cultura y los recuerdos de un pueblo. Hoy en día, con más de 20 años de trayectoria, este chef ha transformado esa herencia familiar en un fenómeno mediático y empresarial.

Ayer, miércoles, Edgardo Noel acudió a sus redes sociales para detallar su nuevo proyecto. Se trata de su nuevo programa “Cocinando y cantando”.

“Más que un programa de cocina. Cantamos recetas, compartimos historias y conocemos al ser humano detrás del artista. Bienvenidos a ‘Cocinando y cantando’. Comenta la palabra ‘Cantando’ para enviarte toda la información”, mencionó.

“No sé si te enteraste, tengo programa nuevo y te explico, después de 16 años llevándolo a diferentes programas de televisión, colaborando con artistas y diferentes eventos, decidimos conceptualizarlo y llevarlo al siguiente nivel. Y se trata nada más y nada menos que de ‘Cocinando y cantando’, donde describimos la receta al ritmo de la música mientras la cantamos, entonces tú aprendes y la pasas de ‘show’. Además de cocinar y cantar también vamos a conectar con nuestros artistas invitados y descubrir facetas que pocos conocen”, agregó el chef en un video promocional.

PUBLICIDAD

La trayectoria del chef Edgardo Noel es un testimonio vivo de superación y visión empresarial. Desde sus humildes comienzos en la venta de jugos y mangos en la carretera, hasta su faceta actual como profesor, autor y creador de productos gastronómicos, ha demostrado que el éxito en la cocina requiere tanta estrategia como sazón.