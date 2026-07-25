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Trasladan a Sean “Diddy” Combs a régimen de aislamiento en prisión: ¿cuál fue la razón?

Se desconoce por cuánto tiempo se le impuso ese castigo al cantante

25 de julio de 2026 - 10:19 AM

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Sean "Diddy" Combs en los Billboard Music Awards 2022. (Jordan Strauss)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue trasladado a régimen de aislamiento en una prisión federal de Nueva Jersey, en la que cumple una condena por cargos relacionados con la prostitución, tras pelearse con otro preso.

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De acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el popular artista mantuvo una pelea con otro preso por un comentario que este le hizo.

Se desconoce por cuánto tiempo se le impuso ese castigo al cantante y exitoso empresario, que afrontó un juicio el año pasado en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York tras ser acusado de llevar a cabo “espectáculos sexuales elaborados”, conocidos como ‘freak offs’, en los que presuntamente obligaba a diversas mujeres a mantener relaciones con trabajadores sexuales masculinos, a menudo bajo los efectos de las drogas.

Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane Dos de las hijas del rapero estadounidense Sean 'Diddy Combs' fueron captadas este miércoles, 2 de julio, a su llegada a una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado por el caso en contra del artista por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane Salida de su madre del tribunal. (AP Photo/Stefan Jeremiah)
1 / 19 | Luces, cámara, veredicto: así terminó el juicio contra Diddy. Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane - JUSTIN LANE

El jurado lo exoneró de los delitos más graves, de crimen organizado -que le habría costado la cadena perpetua- y tráfico sexual, pero lo declaró culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Combs, que cumple su condena en el Centro Correccional Federal (FCI) de Fort Dix, en Nueva Jersey, desde octubre del año pasado, ha apelado su condena de cuatro años y dos meses.

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Breaking NewsP DiddyDiddyNueva Jersey
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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