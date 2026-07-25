Trasladan a Sean “Diddy” Combs a régimen de aislamiento en prisión: ¿cuál fue la razón?

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue trasladado a régimen de aislamiento en una prisión federal de Nueva Jersey, en la que cumple una condena por cargos relacionados con la prostitución, tras pelearse con otro preso.

De acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el popular artista mantuvo una pelea con otro preso por un comentario que este le hizo.

Se desconoce por cuánto tiempo se le impuso ese castigo al cantante y exitoso empresario, que afrontó un juicio el año pasado en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York tras ser acusado de llevar a cabo “espectáculos sexuales elaborados”, conocidos como ‘freak offs’, en los que presuntamente obligaba a diversas mujeres a mantener relaciones con trabajadores sexuales masculinos, a menudo bajo los efectos de las drogas.

1 / 19 | Luces, cámara, veredicto: así terminó el juicio contra Diddy. Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane - JUSTIN LANE 1 / 19 Luces, cámara, veredicto: así terminó el juicio contra Diddy Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane JUSTIN LANE Compartir

El jurado lo exoneró de los delitos más graves, de crimen organizado -que le habría costado la cadena perpetua- y tráfico sexual, pero lo declaró culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.