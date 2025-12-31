Opinión
Dos de los hijos de Sean “Diddy” Combs tendrán su propio documental

El rapero cumple su condena en la prisión federal Fort Dix de Nueva Jersey hasta mayo de 2028

31 de diciembre de 2025 - 8:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Justin Dior Combs, uno de los hijos del rapero y ejecutivo discográfico estadounidense Sean "Diddy" Combs, entra en la corte federal para la sentencia de su padre en Nueva York. (SARAH YENESEL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Dos de los hijos del famoso rapero encarcelado Sean “Diddy” Combs seguirán los pasos de su padre con una serie documental que dará a conocer su perspectiva sobre la caída en desgracia del artista, informó The Hollywood Reporter (THR).

La empresa Zeus Network ya ha lanzado un avance de la serie, cuyo estreno está previsto para 2026, según anunció la compañía audiovisual en su página de Instagram.

A modo de adelanto, se indicó que la serie documental parece seguir a Justin y Christian Combs durante el juicio federal contra su padre, acusado de crimen organizado y tráfico sexual, que concluyó a principios de julio y tras el que recibió una condena de 50 meses de cárcel.

El propio rapero es también en este momento protagonista de una serie de cuatro episodios para Netflix, producida en parte por su rival, también rapero 50 Cent.

En el breve primer tráiler emitido en Instagram, se ve a Justin y Christian Combs sentados juntos mientras ven la cobertura televisiva del juicio de su padre.

Ambos se emocionan visiblemente a medida que se reproducen rápidamente imágenes que incluyeron tomas de sus llegadas diarias e interacciones con la prensa apiñada frente al juzgado del centro de Manhattan.

El avance no aclara si el alcance de la docuserie finalizará con la conclusión del juicio de Combs en julio o se extenderá hasta su sentencia en octubre y su periodo de estancia en prisión.

Según explicó THR, Justin y Christian Combs también han sido vinculados al lanzamiento de DiddyCoin, una criptomoneda creada en mayo en internet.

Zeus Network es un servicio de streaming de vídeo a la carta por suscripción, fundado en 2018 por los expertos en redes sociales DeStorm Power, Amanda Cerny, King Bach y Plummer. La plataforma se centra en contenido impulsado por influencers y programación sin guion.

Combs actualmente cumple su condena en la prisión federal Fort Dix de Nueva Jersey, con una fecha de puesta en libertad prevista para mayo de 2028.

