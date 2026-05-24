Así se celebró una sabrosa noche dedicada al legado de El Gran Combo con “Jala Jala: El Combo Filarmónico”

La Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré se transformó este sábado en una gran celebración de la música puertorriqueña con la presentación de “Jala Jala: El Combo Filarmónico”, producción que reunió a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, a Carlos García y Otra Nota y al maestro Isidro Infante en un recorrido musical por algunos de los temas más queridos de la Universidad de la Salsa, El Gran Combo de Puerto Rico.

La velada, producida por Rafo Muñiz, combinó arreglos filarmónicos, coreografías, elementos teatrales y la participación especial del periodista Jorge Rivera Nieves, quien acompañado de una emblemática vellonera boricua fungió como hilo conductor de la noche desde el escenario del “Colmado Cafetín de Jorge”, creado especialmente para la producción.

El periodista Jorge Rivera Nieves, quien acompañado de una emblemática vellonera boricua, fungió como hilo conductor de la noche desde el escenario del “Colmado Cafetín de Jorge”, creado especialmente para la producción. (Suministrada)

El espectáculo abrió con una obertura seguida de clásicos como “El Menú” y “Ojos Chinos”, acompañados por el cuerpo de baile Las Mulatas del Sabor. Desde su primera aparición, Rivera Nieves conectó con el público con intervenciones cargadas de humor, nostalgia y referencias a la cultura popular puertorriqueña, dando paso a canciones como “Vagabundo”, “Azuquita Pa’l Café”, “Timbalero” y “Julia”.

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Precisamente, la interpretación de “Timbalero” se convirtió en uno de los momentos más aplaudidos de la noche gracias a la majestuosidad y energía en los timbales de Raúl Rosario, cuya ejecución provocó una inmediata ovación del público.

Otro de los momentos más celebrados llegó con “Eliminación de los Feos” y “No Hago Más Na’”, temas que lograron la reacción alegre del público entre aplausos, risas y coros. Más adelante, la interpretación filarmónica de “Un Verano en Nueva York” convirtió la Sala de Festivales en una pista de baile, mientras que “Hojas Blancas” cerró el primer acto en un ambiente más emotivo, acompañado por la proyección de fotografías de los fenecidos integrantes de El Gran Combo de Puerto Rico.

El tema “Hojas Blancas” cerró el primer acto en un ambiente más emotivo, acompañado por la proyección de fotografías de los fenecidos integrantes de El Gran Combo de Puerto Rico. (Suministrada)

La segunda parte del concierto mantuvo la energía en alto con interpretaciones de “A la Reina”, así como un medley compuesto por “Caballo Pelotero”, “Acángana” y “Teléfono”, acompañado nuevamente por las intervenciones teatrales de Rivera Nieves. La producción también incluyó versiones de “A Mi Manera” en bolero, “Goyito Sabater”, “Patria” y “Brujería”, esta última junto a una vistosa participación de las bailarinas.

Durante la noche, el público reconoció con una gran ovación a la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano, a Carlos García y Otra Nota y al cuerpo de baile dirigido por Michelle Alves, mientras el maestro Isidro Infante recibió elogios por los nuevos arreglos musicales preparados para la ocasión.

Con cada presentación, la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico reafirma su capacidad de conectar generaciones, conceptos y estilos musicales. (Suministrada)

El cierre llegó con “Jala Jala” y un medley final anticipando las navidades boricuas con “Fiesta de Pilito” y “No Hay Cama Pa’ Tanta Gente”, que mantuvieron al público de pie hasta el último acorde.

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Con más de 60 músicos en escena, “Jala Jala: El Combo Filarmónico” logró unir la fuerza de la salsa con la elegancia del formato filarmónico en una producción que celebró el repertorio de El Gran Combo de Puerto Rico.