Para muchos, la figura de Héctor Lavoe es una llena de misterios, oscurecida por los conflictos personales que lo llevaron a la muerte. Sin embargo, para quienes lo conocieron, el cantante ponceño fue un faro que los alumbró por su forma de ser, que tenía un gran corazón y que era muy querido por todos.

Este es el caso del músico Isidro Infante, quien trabajó junto a Lavoe durante la época en que fungió como arreglista y director musical en Fania Records a finales de la década de 1970 y casi toda la década de 1980. Por eso fue que, cuando le hicieron el acercamiento para dirigir la música de la obra “¿Quién mató a Héctor Lavoe?”, además de darle mucha ilusión, no pudo decir que no.

“Esta obra le hace más justicia a Héctor Lavoe, porque las dos películas no se acercan a la personalidad ni al legado de Héctor Lavoe. En términos musicales, Héctor Lavoe trascendió internacionalmente, algo que aquí no se conoce mucho, pero cuando yo viajo a países donde se escucha la salsa, como Centroamérica, Suramérica, Europa y Estados Unidos, te das cuenta de que a Héctor le han hasta dedicado calles a su nombre y tiene murales por todos lados”, explicó Infante, un pianista que emigró en 1976 a Nueva York, a los 26 años, donde comenzó a trabajar inmediatamente con Fania Records. “Héctor Lavoe era auténtico y de pueblo, por eso se ganó el cariño del público”.

A pesar de su corta edad, a los dos años de comenzar a trabajar con la Fania, de la mano de Luis Ramírez director de grabaciones de la empresa, Infante conoció a Lavoe y comenzó a colaborar en sus proyectos por petición del propio cantante. “Conocí a Héctor un día que entró al estudio y estaba hablando con alguien y entonces me mira y me dice: ‘¿tú eres Isidro Infante? ¿verdad? Tú le hiciste unos arreglos a Raúl Marrero, que es mi pana. Yo quiero que tú me hagas un arreglo, porque me gustó como se lo hiciste a él”, describió Infante, quien trabajó en temas de Lavoe como “Siento” y “Déjala que siga andando”, entre otras.

Uno de los temas en los que trabajó Infante fue “La fama”, una composición de Lavoe que apareció en el álbum “Reventó” (1985), casualmente cierra el musical, y que tiene un significado muy especial para el músico. “En una ocasión, Héctor me comentó que había escrito una canción, llamada ‘La fama’, y quería que los arreglos fueran míos. Él me dio un casete con la letra y yo la trabajé. El día que la íbamos a grabar, le entrego las partituras musicales y le muestro en el momento que tenía que comenzar a cantar. Él me dice ‘es que yo no me sé la canción’. Rápido le digo, ‘pero si tú la escribiste’”, narró Infante mientras recordaba el momento. “Fue entonces que se me ocurrió cantarle la canción y repetírsela. De esa manera grabamos el tema. Línea por línea, yo se la cantaba y él repetía. Lo hicimos así, bastante rápido, y nunca desafinó”.

Durante todo ese periodo en que trabajó con la Fania, Infante coincidió con un sinnúmero de estrellas y leyendas de la salsa, incluyendo a Johnny Pacheco, Richie Ray, Papo Lucca, Bobby Valentín y Roberto Roena, entre otros. “Con todos ellos tuve trato, ya fuera al grabar algún álbum o hacer arreglo de sus canciones, y compartimos mucho tiempo en el estudio”, explicó el pianista. “De Héctor Lavoe en específico aprendí a entenderlo y conocer el corazón tan grande que tenía. Él era muy humanitario, tremendo pana y un padre increíble. Fue una persona que tuvo que batallar con sus demonios, incluyendo la droga. Y se nos fue muy pronto”.

Algo que convenció a Infante a trabajar como director musical de la obra “¿Quién mató a Héctor Lavoe?”, fue que los productores querían ofrecer la mayor autenticidad posible a la pieza. “La producción no ha escatimado en detalles para que esto se dé con autenticidad. Por ejemplo, casi nunca en las obras de teatro hay alguien que tenga que ver con las personas reales en las que se basan. En este caso estoy yo, que lo conocí y que trabajé tantos años con Héctor”, destacó Infante, que también grabó temas a Celia Cruz y luego formó parte del musical dedicado a la cantante. “Con mucho respeto a la obra original de Pablo Cabrera, he tenido que coger y ajustar unos detalles del libreto, sobre todo lo que tenía que ver con los personajes secundarios que, aunque no se mencionan sus nombres, se sabe que son Johnny Pacheco, Ralph Mercado e Ismael Miranda, y les expliqué a los actores cómo esas personas hubieran reaccionado en la vida real”.

En esta ocasión, la obra, que originalmente fue estrenada en el 1999 con Domingo Quiñones como protagonista, contará con un elenco encabezado por el actor Raúl Carbonell, hijo, quien también había caracterizado exitosamente a Lavoe en el musical a principios de la década del 2000. Lo acompañarán experimentadas figuras del teatro y musicales de la isla como Denise Quiñones, Michael Stuart, Víctor Santiago, Wanda Sais, Luis Obed Velázquez, Zaied Vélez y Héctor A. Beltrán Zayas.

En el caso de la música, Infante estará acompañado en tarima por otros cuatro músicos. En el bajo estará Efraín Hernández, en el bongó estará Edwin Clemente y, en el trombón, Eliut Cintrón.

“Invito a todos a ver este musical porque se van a reír y van a tener otros momentos en que se les van a salir las lágrimas, porque la vida de Héctor Lavoe fue intensa. Él dejó un gran legado, pero le faltaba mucho por dar y es muy importante que las nuevas generaciones conozcan su obra”, destacó Infante, quien trabaja actualmente en algunos arreglos musicales del próximo álbum de Willie Colón.

El sábado, 30 de septiembre de 2023, es el estreno del musical en el Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce y coincidirá con el que sería el cumpleaños número 77 de Lavoe. El domingo, 1 de octubre se volverá a repetir el musical en el CBA y luego hará lo propio el sábado, 7 de octubre de 2023, en el Teatro Yagüez, en Mayagüez, y el sábado, 21 de octubre de 2023, en el Centro de Bellas Artes de Humacao. “¿Quién mató a Héctor Lavoe?” es una producción de Alexandra LLC.

Para boletos, acceda a Ticketera.com o llame al 787-305-3600 o en la boletería del CBA de Santurce o llamado al 787-620-4444 (para las funciones en San Juan).