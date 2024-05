Los secretos de la nueva temporada de “Bridgerton”, de Netflix, contados por su pareja protagónica

“Me decían que más de 82 millones de personas habían visto la primera temporada en el mes de su lanzamiento y para mí, que vengo de un país con cinco millones de habitantes, esas cifras eran imposibles de comprender: mi pequeño cerebro humano no lograba asimilar lo que estaba pasando”, explica la actriz, que pronto se dio cuenta de que más allá del éxito general de la serie, el público estaba particularmente interesado-o más bien profundamente obsesionado- en su personaje y el de Newton. “Fue algo inesperado. El hecho de que el público se enganchara en simultáneo y a nivel global con esta pareja nos sorprendió a todos. Era algo que notamos cuando estábamos grabando los episodios, pero que se transmitiera tan claramente desde el comienzo fue hermoso. Por eso ahora, me entusiasma tanto contar su historia”, detalla Coughlan.

“Es una persona complicada, a veces hace cosas que no son muy agradables y en esta temporada tiene que lidiar con las consecuencias de sus actos. Es un personaje con el que muchos se pueden identificar porque se equivoca, es torpe, insegura y le cuesta ser honesta porque siente que no tiene mucho para ofrecer más allá de Whistledown”, se explaya Coughlan, mientras que Newton la escucha atento. Casi tanto como Colin a Penelope en los nuevos episodios, que tal vez sean los más románticos de toda la saga. Al menos eso creen los productores del programa que decidieron modificar el orden de la saga literaria para desarrollar su romance antes del de Benedict Bridgerton, al que está dedicado el tercer libro de Quinn.

“Muchos apuestan por esta pareja porque es evidente que no son los más cool de la sociedad y el público ama a los personajes así. En esta temporada queda muy claro que Penelope quiere más de la vida de lo que los demás esperan de ella y Colin reconoce eso. Aunque le lleve un tiempo. Digamos que no es el más inteligente de los caballeros”, apunta el actor entre risas.

Amor y aventuras

“El equipo estaba entusiasmado por la transformación de Penelope. Nos divertimos mucho con la escena de montaje a lo ‘Pretty Woman’ cuando se prueba su nuevo guardarropa. Para mí, lo mejor es que a pesar de su cambio exterior, con los nuevos vestidos y ese pelo a lo Rita Hayworth, ella sigue siendo tan torpe e insegura como siempre. Su esencia no cambia por tener trajes favorecedores y un look más seductor, como sucede en otras transformaciones de la ficción”, dice Coughlan a la que ahora le toca interpretar no solo el despertar del deseo de su personaje y la ilusión de vivir el romance tan anhelado, sino también los sinsabores de haber perdido a su mejor amiga y los rigores de ser una mujer que no consiguió triunfar en el mercado matrimonial, ese despiadado circo romano objeto del desprecio y las burlas de su Lady Whistledown.