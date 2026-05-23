Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Celia Cruz y Michael Jackson: las dos nuevas propuestas de la Orquesta Filarmónica

Las producciones llegarán a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce durante el último semestre del año

23 de mayo de 2026 - 2:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Orquesta Filarmónica presentará dos tributos musicales. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Orquesta Filarmónica Arturo Somohano se alista para continuar ofreciendo producciones únicas y de excelencia como los ha distinguido. Más importante aún, realzan el legado de Don Arturo Somohano de acercar la música filarmónica a la música popular, una ruta que permanece con sus nuevos tributos a la música de Celia Cruz y Michael Jackson.

“Azúcar: 100 años de Celia Cruz” será el sábado, 15 de agosto a las 8:30 p.m. donde los icónicos éxitos de la irrepetible “reina de la salsa” sonarán en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce con una producción única en honor a su centenario. La gran travesía musical de Celia Cruz, el componente visual y la experiencia diseñada especialmente para esa noche trasportará al público a uno de los ciclos de mayor lustre de la música tropical. "Quimbara", “La vida es un carnaval”, “La negra tiene tumbao”, “Que le den candela” y un sinfín de grandes temas, al estilo filarmónico, tendrán un sonido memorable.

El sábado, 3 de octubre a las 8:30 p. m. y el domingo, 4 de octubre a las 4:00 p. m. "Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson" se apoderará de la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce con el poder de la música del “rey del pop”. Arreglos filarmónicos con 50 músicos en escena, la dirección del maestro José Manuel Febus y un repertorio repleto de nostalgia entre los que figuran “Billie Jean”, “Beat It”, “The way to make feel”, “Thriller” hasta “Man in the mirror” lograrán un espectáculo mágico para conectar con una época que marcó generaciones.

“La Orquesta Filarmónica Arturo Somohano sigue, una vez más, dictando la pauta en su ruta de combinar la música clásica y la música popular. Estamos bien contentos de poder presentar “Azúcar” y “Thriller”, dos producciones de gran nivel que el público disfrutará por la supremacía de la interpretación filarmónica y la grandeza de las dos figuras que jamás podrán ser igualadas. Agradecemos al público que ha apoyado nuestras producciones e invitamos a que los que no lo han hecho, vivan la experiencia”, compartió Rafo Muñiz, productor de ambos eventos.

“Azúcar: 100 años de Celia Cruz” el sábado, 15 de agosto a las 8:30 p. m. y "Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson" el sábado, 3 y domingo, 4 de octubre a las 8:30 p. m. y 4:00 p. m. serán en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La producción de las icónicas puestas en escena son de Rafo Muñiz para ProLat Entertainment y la Fundación Arturo Somohano. Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Tags
Celia CruzMichael JacksonOrquesta Filarmónica de Puerto RicoCentro de Bellas Artes de Santurce
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: