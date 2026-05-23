Celia Cruz y Michael Jackson: las dos nuevas propuestas de la Orquesta Filarmónica

La Orquesta Filarmónica Arturo Somohano se alista para continuar ofreciendo producciones únicas y de excelencia como los ha distinguido. Más importante aún, realzan el legado de Don Arturo Somohano de acercar la música filarmónica a la música popular, una ruta que permanece con sus nuevos tributos a la música de Celia Cruz y Michael Jackson.

“Azúcar: 100 años de Celia Cruz” será el sábado, 15 de agosto a las 8:30 p.m. donde los icónicos éxitos de la irrepetible “reina de la salsa” sonarán en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce con una producción única en honor a su centenario. La gran travesía musical de Celia Cruz, el componente visual y la experiencia diseñada especialmente para esa noche trasportará al público a uno de los ciclos de mayor lustre de la música tropical. "Quimbara", “La vida es un carnaval”, “La negra tiene tumbao”, “Que le den candela” y un sinfín de grandes temas, al estilo filarmónico, tendrán un sonido memorable.

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El sábado, 3 de octubre a las 8:30 p. m. y el domingo, 4 de octubre a las 4:00 p. m. "Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson" se apoderará de la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce con el poder de la música del “rey del pop”. Arreglos filarmónicos con 50 músicos en escena, la dirección del maestro José Manuel Febus y un repertorio repleto de nostalgia entre los que figuran “Billie Jean”, “Beat It”, “The way to make feel”, “Thriller” hasta “Man in the mirror” lograrán un espectáculo mágico para conectar con una época que marcó generaciones.

“La Orquesta Filarmónica Arturo Somohano sigue, una vez más, dictando la pauta en su ruta de combinar la música clásica y la música popular. Estamos bien contentos de poder presentar “Azúcar” y “Thriller”, dos producciones de gran nivel que el público disfrutará por la supremacía de la interpretación filarmónica y la grandeza de las dos figuras que jamás podrán ser igualadas. Agradecemos al público que ha apoyado nuestras producciones e invitamos a que los que no lo han hecho, vivan la experiencia”, compartió Rafo Muñiz, productor de ambos eventos.