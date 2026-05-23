Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Luis Fonsi y Demi Lovato cantan “Échame la culpa” en vivo por primera vez en 8 años

La primera vez que ambos la interpretaron sobre un escenario fue en marzo de 2018, en Miami

23 de mayo de 2026 - 3:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La canción fue lanzada originalmente en noviembre de 2017. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La música pop del siglo XXI se define por la disolución de las fronteras idiomáticas. “Échame la culpa” no solo unió a dos superestrellas como Luis Fonsi y Demi Lovato, sino que transformó el tradicional lamento del desamor en un diálogo bilingüe lleno de ritmo, donde el espanglish se convirtió en el verdadero protagonista.

RELACIONADAS

Ayer, viernes, el boricua apareció como invitado sorpresa durante el concierto de Lovato en el American Airlines Center de Dallas, Texas, como parte de su gira “It’s Not That Deep”. Causaron revuelo en las redes sociales, ya que los artistas no interpretaban este éxito juntos sobre un escenario desde su primera presentación en vivo en marzo de 2018, en Miami.

El intérprete, de igual modo, acudió hoy a sus redes sociales para agradecerle a su colega por la invitación. En su mensaje, Fonsi jugó con algunas frases de la canción.

“¿Qué pasa Demi? ‘Thank you for inviting me to your hometown show!’ Cantar contigo es un regalo", puntualizó.

El “It’s Not That Deep Tour” es la octava gira musical de Lovato, diseñada para promocionar su noveno álbum de estudio. Esta gira representa su regreso a los grandes escenarios tras tres años sin realizar un “tour” principal bajo la producción de Live Nation Entertainment.

La serie de conciertos comenzó el 13 de abril de 2026 en el Kia Center de Orlando, Florida. El cierre, por su lado, está programado para el 12 de septiembre de 2026 en el festival Rock in Rio en Río de Janeiro, Brasil.

La firma presentó su propuesta para la primavera-verano 2024.La actriz Cristina Ricci.El desfile se presentó en Milán, Italia.
1 / 16 | Demi Moore, Naomi Campbell y más famosas en el desfile de Fendi . La firma presentó su propuesta para la primavera-verano 2024. - Antonio Calanni
Tags
Demi LovatoLuis FonsiConciertoMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: