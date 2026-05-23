Luis Fonsi y Demi Lovato cantan “Échame la culpa” en vivo por primera vez en 8 años
La primera vez que ambos la interpretaron sobre un escenario fue en marzo de 2018, en Miami
23 de mayo de 2026 - 3:25 PM
23 de mayo de 2026 - 3:25 PM
La música pop del siglo XXI se define por la disolución de las fronteras idiomáticas. “Échame la culpa” no solo unió a dos superestrellas como Luis Fonsi y Demi Lovato, sino que transformó el tradicional lamento del desamor en un diálogo bilingüe lleno de ritmo, donde el espanglish se convirtió en el verdadero protagonista.
Ayer, viernes, el boricua apareció como invitado sorpresa durante el concierto de Lovato en el American Airlines Center de Dallas, Texas, como parte de su gira “It’s Not That Deep”. Causaron revuelo en las redes sociales, ya que los artistas no interpretaban este éxito juntos sobre un escenario desde su primera presentación en vivo en marzo de 2018, en Miami.
El intérprete, de igual modo, acudió hoy a sus redes sociales para agradecerle a su colega por la invitación. En su mensaje, Fonsi jugó con algunas frases de la canción.
“¿Qué pasa Demi? ‘Thank you for inviting me to your hometown show!’ Cantar contigo es un regalo", puntualizó.
El “It’s Not That Deep Tour” es la octava gira musical de Lovato, diseñada para promocionar su noveno álbum de estudio. Esta gira representa su regreso a los grandes escenarios tras tres años sin realizar un “tour” principal bajo la producción de Live Nation Entertainment.
La serie de conciertos comenzó el 13 de abril de 2026 en el Kia Center de Orlando, Florida. El cierre, por su lado, está programado para el 12 de septiembre de 2026 en el festival Rock in Rio en Río de Janeiro, Brasil.
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