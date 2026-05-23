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Subastan una cartera de Matthew Perry y una carta que le escribió Jennifer Aniston

También estará en venta varios artículos de colección de la popular serie “Friends”

23 de mayo de 2026 - 4:39 PM

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Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Massachusetts. Su madre, Marie Morrison es una periodista canadiense que fungió como secretaria de prensa del ex primer ministro Pierre Trudeau, y su padre, John Bennett Perry es un actor y exmodelo estadounidense.Perry persiguió su sueño de ser actor desde los 15 años, cuando se mudó a Los Ángeles. Obtuvo roles en las series de televisión Second Chance (Boys Will Be Boys), y en 1988 debutó en su primera película, A Night in the life of Jimmy Reardon.Entre el 1988 y 2009, Perry actuó en 15 películas. Fools Rush In, Three To Tango, The Whole Nine Yards y The Whole Ten Yards fueron sus largometrajes más exitosos.
1 / 13 | Subastan una cartera de Matthew Perry y una carta que le escribió Jennifer Aniston . Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Massachusetts. Su madre, Marie Morrison es una periodista canadiense que fungió como secretaria de prensa del ex primer ministro Pierre Trudeau, y su padre, John Bennett Perry es un actor y exmodelo estadounidense.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La casa de subastas Heritage Auctions, en Texas, venderá una colección de objetos del fallecido actor Matthew Perry, entre los que se encuentran una cartera y una carta que le escribió Jennifer Aniston tras finalizar el rodaje de “Friends”.

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Entre los objetos a subasta llama la atención una cartera plegable de cuero que fue propiedad del actor, en la que aún se conservan dos de sus tarjetas de crédito, otra del sindicato de guionistas de Estados Unidos y una de su membresía a la unión de actores SAG AFTRA.

La cartera de Perry saldrá a subasta de manera conjunta con varias piezas de las películas y cómics de “Batman”, de los que Perry era fanático, entre ellos una figura del personaje y unos “fidget spinners” (juguetes antiestrés), por 1,650 dólares.

Fotografía cedida por Heritage Auctions de una cartera plegable de cuero negro con múltiples compartimentos que forma parte de un lote de siete objetos personales de Matthew Perry que saldrá a subasta por 1.650 dólares. EFE/Heritage Auctions /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
Fotografía cedida por Heritage Auctions de una cartera plegable de cuero negro con múltiples compartimentos que forma parte de un lote de siete objetos personales de Matthew Perry que saldrá a subasta por 1.650 dólares. EFE/Heritage Auctions /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO (Heritage Auctions)

La carta de Aniston está incluida en un álbum de fotos bajo el nombre “The One With the Last Supper”, una recopilación de imágenes de la cena de fin de rodaje de ‘Friends’ en las que aparecen todos los protagonistas de la serie: Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox, Aniston y Perry.

Según una descripción hecha por Heritage Auctions, Aniston probablemente le regaló al actor este álbum, en el que incluyó la carta escrita a mano en tinta azul y que ahora sale a subasta por 4,500 dólares.

“¡Dios mío! ¿Cómo voy a vivir sin tu luz en mi vida a diario? Sé que esa luz se ha atenuado a veces, y hubo momentos en que temí que se apagara por completo”, anotó la actriz sobre el papel.

La carta de Aniston está incluida en un álbum de fotos bajo el nombre “The One With the Last Supper”.
La carta de Aniston está incluida en un álbum de fotos bajo el nombre “The One With the Last Supper”. (EFE)

“Estoy tan agradecida de que eligieras vivir esta vida. Tienes mucho que dar, no solo a las masas con tu talento, sino también como amigo, marido y padre”, expresó.

De la serie, la casa también subastará varios guiones firmados por el elenco, entre ellos el del episodio piloto, por 15,000 dólares, y el de la primera parte del último capítulo, por 8,750 dólares.

Asimismo, los interesados podrán pujar por el icónico marco amarillo que reposa sobre la puerta de la casa de Monica y Rachel, por 5,250 dólares, además del premio SAG que recibió el intérprete en 1995, por el mismo precio.

No obstante, los objetos más caros de la colección son dos obras del artista Banksy: una de sus famosas “Niña con globo”, estimada en un precio mínimo de 800,000 dólares, y “Nola” (Lluvia gris), una serigrafía en la que una mujer sujeta un paraguas, por 40,000 dólares.

Lo recaudado en la subasta el próximo 5 de junio irá destinado a la Fundación Matthew Perry, dedicada a la lucha contra las adicciones y el abuso de sustancias.

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FriendsJennifer AnistonMatthew Perry
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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