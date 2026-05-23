Gil Marie reaparece en “Día a día” y sorprende a “Plinia”: “Mira, acaba y vete ya”
La comunicadora se dejó ver durante el segmento del personaje que interpreta Raymond Arrieta, lo abrazó y saludó a la cámara
23 de mayo de 2026 - 5:40 PM
23 de mayo de 2026 - 5:40 PM
La televisión puertorriqueña experimentó un cambio histórico tras el cierre de un ciclo emblemático: la emotiva despedida de Gil Marie López de las pantallas locales. Tras más de una década como una de las figuras más queridas y consistentes de la programación diaria, la carismática presentadora tomó la valiente decisión de pausar su exitosa trayectoria en la isla para emprender una nueva etapa familiar y profesional en el extranjero.
Este punto no solo marcó el final de una era dorada en producciones de alta audiencia, sino que también abrió la interrogante sobre el próximo paso en la carrera de una comunicadora que ha demostrado, una y otra vez, que su talento no conoce fronteras geográficas ni creativas.
Ayer, viernes, López protagonizó un momento jocoso en su casa, “Día a día”. Mientras visitaba a sus ahora excompañeros, aprovechó para hacerle una broma a Raymond Arrieta durante el segmento de “Plinia Palerm”.
“Gil regresó porque claramente tiene apego emocional con ‘Plinia’”, bromeó la producción a través de sus redes sociales.
Al salir por el balcón de la casita de madera de “Plinia”, la comunicadora le dio un fuerte abrazo. “Mira, acaba y vete ya”, dijo el personaje.
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