Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gil Marie reaparece en “Día a día” y sorprende a “Plinia”: “Mira, acaba y vete ya”

La comunicadora se dejó ver durante el segmento del personaje que interpreta Raymond Arrieta, lo abrazó y saludó a la cámara

23 de mayo de 2026 - 5:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gil López ha demostrado que su talento no conoce fronteras geográficas ni creativas. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La televisión puertorriqueña experimentó un cambio histórico tras el cierre de un ciclo emblemático: la emotiva despedida de Gil Marie López de las pantallas locales. Tras más de una década como una de las figuras más queridas y consistentes de la programación diaria, la carismática presentadora tomó la valiente decisión de pausar su exitosa trayectoria en la isla para emprender una nueva etapa familiar y profesional en el extranjero.

RELACIONADAS

Este punto no solo marcó el final de una era dorada en producciones de alta audiencia, sino que también abrió la interrogante sobre el próximo paso en la carrera de una comunicadora que ha demostrado, una y otra vez, que su talento no conoce fronteras geográficas ni creativas.

Ayer, viernes, López protagonizó un momento jocoso en su casa, “Día a día”. Mientras visitaba a sus ahora excompañeros, aprovechó para hacerle una broma a Raymond Arrieta durante el segmento de “Plinia Palerm”.

“Gil regresó porque claramente tiene apego emocional con ‘Plinia’”, bromeó la producción a través de sus redes sociales.

Al salir por el balcón de la casita de madera de “Plinia”, la comunicadora le dio un fuerte abrazo. “Mira, acaba y vete ya”, dijo el personaje.

Luego de que Gil Marie López anunció su salida de “Día a día” de Telemundo Puerto Rico tras diez años de labor ininterrumpida, la modelo copresentó este martes el vespertino por última vez.El programa especial estuvo colmado de sorpresas. Entre ellas, la visita de sus hijas Lorena, Catalina y Fernanda, así como la de su esposo Cristian DiezLópez mantiene su rol como presentadora del “reality show” “Objetivo Fama” y Premios Tu Música Urbano, que este año conducirá junto a la Miss Universe 2019, Zuleyka Rivera.
1 / 11 | "Día a día" despide a Gil Marie López por todo lo alto . Luego de que Gil Marie López anunció su salida de “Día a día” de Telemundo Puerto Rico tras diez años de labor ininterrumpida, la modelo copresentó este martes el vespertino por última vez. - Suministrada / Río Hernández / Telemundo Puerto Rico
Tags
Gil LópezTelemundotelevisiónDía a día
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: