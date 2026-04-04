Zugey Lamela se despide de Gil Marie: “Deseándoles lo mejor en esta nueva etapa”

A veces toca dar giros en la vida, y para Gil Marie López, ese momento ha llegado con una nueva aventura en Miami que prioriza el bienestar y el crecimiento de su familia.

Después de una década como parte del equipo de “Día a día” de Telemundo, la presentadora cierra un capítulo que ella misma define como su “segunda casa”.

Desde que se dio a conocer la noticia, las redes sociales se han llenado de dedicatorias y buenos deseos para la familia Diez López. Entre tantos mensajes se destaca el de la periodista Zugey Lamela.

“Coincidimos en el momento más especial de nuestras vidas cuando quedamos embarazadas casi al mismo tiempo. Desde entonces, compartimos miedos, consejos, risas y los cumpleaños de nuestras hijas. ¡Nos tocará hacer malabares para seguir festejando a Ceci, Cata y Fer! Los despedimos con mucho cariño y deseándoles lo mejor en esta nueva etapa. ¡Se les quiere!”, expresó la reportera ancla de “Telenoticias”.

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Según informaron a través de un comunicado, la decisión de López se debe a una importante oportunidad profesional para su esposo, Cristian Diez. La familia se trasladará a Miami a mediados de abril. La animadora, por su parte, continuará activa en los medios y en proyectos relacionados con el entretenimiento, tanto en Puerto Rico como en el extranjero.

“Durante 10 años, este espacio ha sido mucho más que un foro de comunicación: ha sido mi familia, una escuela de vida, un hogar profesional y una plataforma para conectar con mi país de una manera profunda y auténtica. Agradezco cada día frente a las cámaras, cada historia compartida y cada persona que formó parte de este camino, que sin duda ha marcado mi crecimiento como presentadora y como ser humano”, expresó López.