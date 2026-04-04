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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zugey Lamela se despide de Gil Marie: “Deseándoles lo mejor en esta nueva etapa”

La reportera y la presentadora crearon una amistad mientras estaban embarazadas

4 de abril de 2026 - 2:44 PM

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Gil Marie López y Zugey Lamela son talentos de Telemundo Puerto Rico. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A veces toca dar giros en la vida, y para Gil Marie López, ese momento ha llegado con una nueva aventura en Miami que prioriza el bienestar y el crecimiento de su familia.

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Después de una década como parte del equipo de “Día a día” de Telemundo, la presentadora cierra un capítulo que ella misma define como su “segunda casa”.

Desde que se dio a conocer la noticia, las redes sociales se han llenado de dedicatorias y buenos deseos para la familia Diez López. Entre tantos mensajes se destaca el de la periodista Zugey Lamela.

“Coincidimos en el momento más especial de nuestras vidas cuando quedamos embarazadas casi al mismo tiempo. Desde entonces, compartimos miedos, consejos, risas y los cumpleaños de nuestras hijas. ¡Nos tocará hacer malabares para seguir festejando a Ceci, Cata y Fer! Los despedimos con mucho cariño y deseándoles lo mejor en esta nueva etapa. ¡Se les quiere!”, expresó la reportera ancla de “Telenoticias”.

Según informaron a través de un comunicado, la decisión de López se debe a una importante oportunidad profesional para su esposo, Cristian Diez. La familia se trasladará a Miami a mediados de abril. La animadora, por su parte, continuará activa en los medios y en proyectos relacionados con el entretenimiento, tanto en Puerto Rico como en el extranjero.

“Durante 10 años, este espacio ha sido mucho más que un foro de comunicación: ha sido mi familia, una escuela de vida, un hogar profesional y una plataforma para conectar con mi país de una manera profunda y auténtica. Agradezco cada día frente a las cámaras, cada historia compartida y cada persona que formó parte de este camino, que sin duda ha marcado mi crecimiento como presentadora y como ser humano”, expresó López.

Cristian Diez y Gil Marie López tenían la sospecha de que tendrían dos niñas, lo que confirmaron esta tarde en el programa de Telemundo. Para los orgullosos padres lo más importante es que las criaturas gocen de salud.La familia de Diez, aunque está en Estados Unidos, presenció el momento de forma virtual.
1 / 7 | Gil Marie López y Cristian Diez celebran a sus gemelas Emilia y Elena . Cristian Diez y Gil Marie López tenían la sospecha de que tendrían dos niñas, lo que confirmaron esta tarde en el programa de Telemundo. - David Villafañe/Staff
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TelemundoZugey LamelaGil Lópeztelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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