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El blooper que Gil Marie López cometió por primera vez: “Ay, ya me acordé”

“Ahora El JD no me va a dejar en paz”, comentó la presentadora en las redes sociales

19 de marzo de 2026 - 3:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gil Marie López cuenta con más de 14 años de carrera en los medios. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con una carrera que ha florecido paso a paso frente a los ojos del público, Gil Marie López se ha convertido en uno de los principales rostros de la televisión en Puerto Rico, que aporta calidez y profesionalismo cada tarde en “Día a día” de Telemundo Puerto Rico.

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Actualmente, la animadora se encuentra en una etapa de plenitud personal y profesional marcada por la expansión de sus horizontes. Su presencia diaria en los hogares puertorriqueños y los desafíos que ha asumido en plataformas internacionales de entretenimiento son su mayor evidencia.

Esta tarde, como suele ocurrir en los programas que se transmiten en vivo, la coanimadora de “Objetivo Fama” cometió un blooper. Según la producción, es la primera vez que le ocurre como talento del vespertino.

“En algún momento tenía que pasar. El blooper del año se lo lleva Gil López, que por primera vez se le olvidó lo que tenía que decir”, lee la publicación en las redes sociales.

“Mira, hoy.... A mí se me olvidó hasta lo que yo tenía que decir”, confesó López durante la introducción del programa de este jueves. Dagmar Rivera, El JD y Victor Santiago, al igual que la comunicadora, pasaron el momento con humor.

“Yo sabía que esto llegaba”, bromeó El JD. López mientras tanto, añadió: “Ay, ya me acordé”. Asimismo, acudió a la publicación y comentó: “Noooooo, ¿por qué ahora? El JD no me va a dejar en paz".

Ceremonia: Parroquia Stella Maris, en Condado.Música en la ceremonia: Violines del Dúo Romanza.Decoración: HS Events & Planner.
1 / 11 | El álbum de boda de Gil Marie López y Cristian Diez-Muro . Ceremonia: Parroquia Stella Maris, en Condado. - Suministrada
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Gil LópeztelevisiónDía a díaTelemundo
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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