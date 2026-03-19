El blooper que Gil Marie López cometió por primera vez: “Ay, ya me acordé”

Con una carrera que ha florecido paso a paso frente a los ojos del público, Gil Marie López se ha convertido en uno de los principales rostros de la televisión en Puerto Rico, que aporta calidez y profesionalismo cada tarde en “Día a día” de Telemundo Puerto Rico.

Actualmente, la animadora se encuentra en una etapa de plenitud personal y profesional marcada por la expansión de sus horizontes. Su presencia diaria en los hogares puertorriqueños y los desafíos que ha asumido en plataformas internacionales de entretenimiento son su mayor evidencia.

Esta tarde, como suele ocurrir en los programas que se transmiten en vivo, la coanimadora de “Objetivo Fama” cometió un blooper. Según la producción, es la primera vez que le ocurre como talento del vespertino.

“En algún momento tenía que pasar. El blooper del año se lo lleva Gil López, que por primera vez se le olvidó lo que tenía que decir”, lee la publicación en las redes sociales.

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“Mira, hoy.... A mí se me olvidó hasta lo que yo tenía que decir”, confesó López durante la introducción del programa de este jueves. Dagmar Rivera, El JD y Victor Santiago, al igual que la comunicadora, pasaron el momento con humor.

“Yo sabía que esto llegaba”, bromeó El JD. López mientras tanto, añadió: “Ay, ya me acordé”. Asimismo, acudió a la publicación y comentó: “Noooooo, ¿por qué ahora? El JD no me va a dejar en paz".