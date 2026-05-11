Película puertorriqueña “Creeré” vuelve a las salas de cine

La película puertorriqueña "Creeré“, reestrena en la pantalla grande a partir del jueves 14 de mayo en las diferentes salas de Caribbean Cinemas.

La producción presenta las vivencias de personas que experimentan cambios que no logran explicarse desde una perspectiva natural, llevándolos a cuestionarse y eventualmente reconocer una intervención divina en medio de sus circunstancias.

A través de un enfoque dramático con toques de comedia, la película conecta con situaciones reales que muchas personas han enfrentado como los son las enfermedades, conflictos familiares y procesos personales complejos.

“Son historias contadas desde un punto de vista honesto y real. No estamos presentando superhéroes espirituales, sino personas normales cuyas vidas fueron transformadas”, expresó el director del filme, Julio Román, cuyo testimonio forma parte de la inspiración del largometraje.

PUBLICIDAD

El elenco está compuesto por Nelson Luquis, Jaime Colón, Christy Muller, Coralis Mena, Phanie Gómez, Gaby Alicea, Viviana Rodríguez, Reinaldo Cintrón, Danny Albelo y Rewel Viera.

El reestreno forma parte de la celebración especial de los 20 años de la casa productora Prophesy Productions.

La película fue filmada en Bayamón, Guaynabo y Carolina, bajo la producción de Prophesy Productions y Highway Studios.