Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Película puertorriqueña “Creeré” vuelve a las salas de cine

El filme se exhibirá a partir del 14 de mayo en la cartelera local

11 de mayo de 2026 - 11:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una de las escenas de la película Creeré. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La película puertorriqueña "Creeré, reestrena en la pantalla grande a partir del jueves 14 de mayo en las diferentes salas de Caribbean Cinemas.

RELACIONADAS

La producción presenta las vivencias de personas que experimentan cambios que no logran explicarse desde una perspectiva natural, llevándolos a cuestionarse y eventualmente reconocer una intervención divina en medio de sus circunstancias.

A través de un enfoque dramático con toques de comedia, la película conecta con situaciones reales que muchas personas han enfrentado como los son las enfermedades, conflictos familiares y procesos personales complejos.

“Son historias contadas desde un punto de vista honesto y real. No estamos presentando superhéroes espirituales, sino personas normales cuyas vidas fueron transformadas”, expresó el director del filme, Julio Román, cuyo testimonio forma parte de la inspiración del largometraje.

El elenco está compuesto por Nelson Luquis, Jaime Colón, Christy Muller, Coralis Mena, Phanie Gómez, Gaby Alicea, Viviana Rodríguez, Reinaldo Cintrón, Danny Albelo y Rewel Viera.

El reestreno forma parte de la celebración especial de los 20 años de la casa productora Prophesy Productions.

La película fue filmada en Bayamón, Guaynabo y Carolina, bajo la producción de Prophesy Productions y Highway Studios.

La permanencia de “Creeré” en cartelera estará directamente ligada a la respuesta del público durante su primer fin de semana en salas, por lo que este periodo será determinante para que la película pueda extender su tiempo en cines.

Tags
CineCine en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 11 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: