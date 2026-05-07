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prima:“Mortal Kombat 2″: acción, “fatalities” y humor en una batalla única por la Tierra

La secuela mejora la oferta de la primera parte

7 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

"Mortal Kombat 2″ supera la oferta del filme anterior al entrelazar los orígenes de Johnny Cage (Karl Urban) y Kitana (Adeline Rudolph), mientras el destino de la Tierra se define en el esperado torneo. Los campeones que sobrevivieron la primera entrega ahora enfrentan su prueba más brutal: un choque directo contra el implacable Shao Kahn, donde perder no es una opción, porque esta vez, no hay segunda oportunidad.

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Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
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