“The Sheep Detectives”: el inesperado misterio familiar que sorprende en cines

La mejor forma de explicar la trama de " The Sheep Detectives" , la oferta familiar de MGM y Amazon que llega a los cines esta semana, es como un híbrido peculiar entre " Babe" y " Knives Out" . Hugh Jackman interpreta a un pastor de ovejas que está más que satisfecho con su vida simple en un pueblito británico. Su rutina incluye darle atención especializada a cada una de sus ovejas y leerle novelas de misterio justo antes de acostarse a dormir. Cuando lo que parece ser un accidente separa inesperadamente a las ovejas de su pastor, los personajes titulares se dan la tarea de tratar de averiguar quién es el responsable

“No te debes dejar llevar por las apariencias” es una premisa efectiva para una trama que depende del misterio de tratar de adivinar quien cometió un asesinato. Lo mismo le aplica a los que no quedaron convencidos con los avances de "The Sheep Detectives". La publicidad de este filme se queda en la versión más superficial de esta producción. Sí, esta película requiere que el espectador acepte que hay un mundo donde los animales hablan y donde las ovejas titulares se las ingenian para resolver la muerte misteriosa de su pastor. Pero, eso no quita que el largometraje sea una alegoría cinematográfica efectiva sobre el poder de la memoria, la importancia del duelo después de una pérdida y el tener la capacidad de entender otras perspectivas. El truco de magia del filme es hacer todo esto con inteligencia, humor y con un guión que invita a todo el público a divertirse mientras se le dan giros inesperados a las convenciones clásicas de un misterio. Esto se logra con la dirección impecable de Kyle Balda. El acto de malabarismo que tiene que hacer este cineasta con todos los elementos del filme es impresionante. La cuerda floja entre filme familiar y misterio hace buen uso de la experiencia previa de Balda en animación. Esta película cuenta con el humor caótico que distingue las aventuras de los Minions, pero también carga con la resonancia emocional de las mejores ofertas de Pixar Animation. La fusión de ambas sensibilidades deleitará a cinéfilos de todas las edades.