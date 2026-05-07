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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fredito Mathews anuncia su regreso a la televisión

Según el modelo, pronto dará más detalles de su nuevo proyecto en la pantalla

7 de mayo de 2026 - 8:28 PM

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Fredito Mathews representó a Puerto Rico en la segunda temporada de “El poder del amor”. (Alexis Cedeño Laboy)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Para Fredito Mathews, los límites nunca fueron un muro, sino un desafío a superar. Conocido por su garra en el programa “Guerreros Puerto Rico”, el atleta se consolidó como el “MVP” no solo por su rendimiento físico, sino por una mentalidad inquebrantable que lo llevó a conquistar escenarios internacionales.

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Detrás de los focos y las cámaras, el modelo ha navegado las turbulentas aguas de la fama con una autenticidad poco común. Desde las arenas de competencia en Puerto Rico hasta los sets de grabación en Turquía, su figura ha trascendido el mero entretenimiento para convertirse en un reflejo de las pasiones y conflictos humanos que cautivan a la audiencia.

Hoy, dos años y 8 meses después de la emisión de la “Gran Batalla Final de Guerreros Extremo” el 31 de agosto de 2023, el creador de contenido acudió a sus redes sociales con un mensaje que causó sensación entre sus fanáticos.

“Una escapadita por Brasil, cámaras, gente ‘cool’ y una experiencia muy dura. Con una producción muy ‘top’. Pendientes que este verano que volvemos a romper la televisión. Les aseguro que les va a encantar. Pronto los detalles. Posdata: Última foto encontré una araña, ‘pelúa’”, adelantó.

Además de “Guerreros”, el deportista representó a Puerto Rico en la segunda temporada de “El poder del amor”, grabada en Turquía. En este “reality show” buscó pareja en un formato de convivencia internacional.

En una noche llena de mucha adrenalina, Fredito Mathews se consagró con una victoria impresionante en su enfrentamiento contra Rey Charlie. El combate se celebró pasado sábado en un combate celebrado en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. Fredito Mathews, en su debut en el mundo del boxeo, ha dejado una marca indeleble y promete seguir destacando con su perseverancia, entrega y habilidades excepcionales. Su victoria es un recordatorio inspirador de cómo la pasión y el trabajo duro pueden converger en el camino hacia el éxito en el boxeo.
1 / 8 | FOTOS: Así fue la pelea de Fredito Mathews y Rey Charlie. En una noche llena de mucha adrenalina, Fredito Mathews se consagró con una victoria impresionante en su enfrentamiento contra Rey Charlie. - Suministrada
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Fredito MathewstelevisiónReality ShowsBrasil
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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