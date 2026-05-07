Fredito Mathews anuncia su regreso a la televisión

Para Fredito Mathews, los límites nunca fueron un muro, sino un desafío a superar. Conocido por su garra en el programa “Guerreros Puerto Rico”, el atleta se consolidó como el “MVP” no solo por su rendimiento físico, sino por una mentalidad inquebrantable que lo llevó a conquistar escenarios internacionales.

Detrás de los focos y las cámaras, el modelo ha navegado las turbulentas aguas de la fama con una autenticidad poco común. Desde las arenas de competencia en Puerto Rico hasta los sets de grabación en Turquía, su figura ha trascendido el mero entretenimiento para convertirse en un reflejo de las pasiones y conflictos humanos que cautivan a la audiencia.

Hoy, dos años y 8 meses después de la emisión de la “Gran Batalla Final de Guerreros Extremo” el 31 de agosto de 2023, el creador de contenido acudió a sus redes sociales con un mensaje que causó sensación entre sus fanáticos.

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“Una escapadita por Brasil, cámaras, gente ‘cool’ y una experiencia muy dura. Con una producción muy ‘top’. Pendientes que este verano que volvemos a romper la televisión. Les aseguro que les va a encantar. Pronto los detalles. Posdata: Última foto encontré una araña, ‘pelúa’”, adelantó.

Además de “Guerreros”, el deportista representó a Puerto Rico en la segunda temporada de “El poder del amor”, grabada en Turquía. En este “reality show” buscó pareja en un formato de convivencia internacional.