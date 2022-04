Fredito Mathews y Asaf Torres, excompetidores de “Guerreros” de Wapa Televisión, emprendieron vuelo hacia Turquía para participar del “reality” “El poder del amor”, basado en romances e intimidad. La modelo Lizbeth Cordero y la también exparticipante de “Guerreros”, Solimar Figueroa, completan el grupo de boricuas que aparecerán en la segunda edición del programa que este año contará con la animación de la presentadora mexicana Penélope Menchaca.

“Conoce a los cuatro boricuas que van rumbo a Turquía para darlo todo en ‘El poder del amor’. Pendientes a nuestras redes sociales y a wapa.tv para seguirlos de cerca”, fueron las palabras con las que el Canal 4 presentó participantes.

En otra publicación en las redes sociales’, Wapa Televisión reveló que la fecha de estreno de la segunda temporada de “El poder del amor” será el próximo lunes, 11 de abril.

El año pasado, Andrea Ruíz, Jessica Cristina Pérez y Jorge Alejandro Rodríguez buscaron un romance en el “reality show” que se transmitía todos los días.

“No es que sea un problema buscar el amor en Puerto Rico, simplemente tuvimos esta oportunidad y no pensaba desperdiciarla”, sostuvo Ruíz, una aficionada del baile, en aquel entonces en entrevista con este medio. “Sí, tenía mis cosas en Puerto Rico, estudios y todo, pero hay veces que hay que hacer sacrificios e ir hacia cosas nuevas y eso fue lo que hice, y me di la oportunidad”, afirmó la chica de 21 años.

Meses después, justo cuando tenía medidos todos los movimientos de sus contrincantes en “Guerreros” y se posicionaba como uno de los “Leones” más fuertes de la competencia, Edgar Gabriel Rivera recibió una llamada para ingresar a la mansión en Turquía.

“En ‘Guerreros’ tú no buscas el amor, buscas condición física, unión en equipo, aunque esto sigue siendo una competencia, pero es más individual, más sentimental, no es lo mismo. No puedes comparar ambas cosas aunque sean un “reality show” los dos, es completamente diferente la meta. Uno es físico, el otro es sentimental y me gusta”, apuntó quien también conquistó la banda de Mister American Nation en 2018.