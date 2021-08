Turquía es una tierra recóndita que une lo más exótico de dos mundos. El país ubicado entre Asia y Europa se destaca por sus ricas conexiones culturales, playas y regiones paradisíacas como Estambul, considerada “la ciudad del amor”. Precisamente, allá se encuentran tres jóvenes boricuas como parte de un experimento social que desde hace una semana llegó a la pantalla de Wapa Televisión: “El poder del amor”.

Con ocho horas de diferencia, nos conectamos ayer con Andrea Ruíz, Jessica Cristina Pérez y Jorge Alejandro Rodríguez, quienes manifestaron sus intenciones en el “reality show” producido por la compañía turca Inter Medya y que es moderado por la presentadora puertorriqueña Vanessa Claudio. Más allá de ir a conocer posibles prospectos para formar una relación, los jóvenes pretenden utilizar esta experiencia para salir de su zona de confort y darse a conocer en la industria del entretenimiento.

“No es que sea un problema buscar el amor en Puerto Rico, simplemente tuvimos esta oportunidad y no pensaba desperdiciarla”, sostuvo Ruíz, una aficionada del baile. “Sí, tenía mis cosas en Puerto Rico, estudios y todo, pero hay veces que hay que hacer sacrificios e ir hacia cosas nuevas y eso fue lo que hice, y me di la oportunidad”, afirmó la chica de 21 años.

PUBLICIDAD

Pérez, por su parte, resaltó que “en la viña del Señor hay de todo” y en “El poder del amor” ella encontró el pasaporte directo para conocer Turquía y todo lo que envuelve este “maravilloso país”. Claro que, si la visita incluye la oportunidad de salir con pareja, la estudiante de 26 años no se cerrará a nada, aunque por el momento prefiere que las cosas lleven su propio rumbo.

De los tres, Rodríguez, un estudiante y atleta de 21 años, es el único que va con un plan en mente. Su fin es utilizar las cámaras del programa como trampolín para llegar hasta lo que quiere convertirse: en cantante y actor. “Si se me da el que yo haga clic con una persona, y haya química, y se cree una alquimia, pues es algo diferente”, señaló en entrevista con El Nuevo Día.

Desde que llegaron hace unas semanas, los puertorriqueños no han logrado acoplarse a la cultura y el clima de Estambul, pero están fascinados. Los tres aseguraron que a pesar de los desafíos que han enfrentado por estar en un lugar que se aleja –extremadamente- de lo que es su tierra, están convencidos de que se adaptarán. Para las dos mujeres ha sido más llevadero porque se están hospedando en la misma habitación. Esto les ha dado la oportunidad de ayudarse y darse consuelo cuando se sienten lejos de casa.

“Ha sido una experiencia sumamente diferente. La cultura es una cosa que no nos imaginábamos porque estamos acostumbrados a otras cosas, pero realmente yo estoy feliz de haber conocido culturas diferentes a las mías. Ellos (los turcos) pueden comer lo mismo todos los días. Aquí se come pan pita. Nosotros no estamos acostumbrados a comer pan pita todo el tiempo, ha sido medio extraño, pero vamos bien”, apuntó Ruíz, la más extrovertida del grupo boricua.

PUBLICIDAD

Pérez relató que por su timidez y “forma de ser”, todo ha sido más difícil. En la conversación vía Zoom, confesó que al principio lloraba y Ruíz la consolaba. Además, dijo que pisaron suelo turco en medio de una ola de calor y que, a pesar de vivir en una isla tropical, las altas temperaturas la desesperaban.

El atleta, quien también es el más expresivo de los tres, detalló que, para empezar, todavía tiene problemas para dormir por el “jet lag”, lo describió como “un cambio bien fuerte”. Aun así, se siente “tranquilo dentro de todo porque hemos podido conocer esta cultura nueva que es bien diferente a lo que es la cultura latinoamericana. Siento que hemos congeniado bien con nuestros compañeros de los demás países. Todos son bien diferentes, todos tienen algo que los hace únicos y especiales. Acá comen dos comidas al día, entonces, nosotros los latinoamericanos hacemos tres comidas y las meriendas, pues hemos tenido esa lucha con eso”, mencionó entre risas.

Sobre cómo han sido sus vidas sentimentales antes de llegar a “El poder del amor”, Ruíz respondió que ha estado con dos hombres “espectaculares”, solo que en asuntos de pareja no funcionaron. Igualmente, Pérez estableció que tuvo una relación de cinco años, dos de ellos en convivencia. “Tampoco puedo decir que me ha ido mal porque si no, no hubiera durado tanto tiempo con una persona, pero sí te puedo decir que la convivencia es bastante fuerte, bien difícil porque pone a prueba muchas cosas”.

En un tono más bajo y algo avergonzado, Rodríguez se mostró sincero y admitió que ha pasado por varias decepciones amorosas. En una ocasión hasta estuvo comprometido. “Yo quería una familia, ella no y pues, no pudimos llegar a un acuerdo. Pasé la página y me estoy dando la oportunidad de conocer a alguien que sí quiera ser mi equipo, mi confidente, todo... Alguien que me quiera impulsar a ser yo, a ser mejor, a sobrepasar mis límites, a salir de mi zona de confort, entre muchas otras cosas y cualidades”, expuso.

PUBLICIDAD

En una semana, los puertorriqueños aseguraron que no hay nada concreto entre los participantes, aunque en las cámaras se puede dar otra percepción. Los tres coincidieron que se están dando la oportunidad de identificar todas las alternativas que tienen en el “reality” y evalúan la forma de ser de cada uno.

La única que ha pasado a una siguiente etapa es Ruíz, quien ha decidido pautar encuentros con el ecuatoriano Don Day para “conocerlo y salir de todas las dudas”. De igual manera, la carolinense fue enfática en que eso “no significa nada”, que todo es parte del proceso.

Rodríguez está en la misma línea, aunque ya tiene a una chica identificada. El lareño no quiso revelar el nombre de la participante e invitó a los seguidores del programa a que continúen pendientes de lunes a viernes a las 10:00 p.m. y los fines de semana a las 11:00 p.m. “Aquí se viene a sufrir, a llorar... En poco tiempo tienes que lograr una conexión”, siguió para describir la intensidad que se vive en la casa donde pasan ocho horas al día.

En “El poder del amor”, los concursantes pueden verse o encontrarse fuera de la casa acompañados de las cámaras. También, la casa cuenta con un Salón Rojo donde los participantes podrán reunirse y vivir momentos románticos.