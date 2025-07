“Media vida” una historia de amor entre dos mujeres que marcará el True Color Fest 2025

A medida que el True Color Fest gana longevidad con cada edición, son más los testimonios de impacto que se suman a la historia del único festival de teatro que trata los temas de la diversidad o LGBTQ+ en la isla. A las tantas ya contadas se suma la de las actrices Yaiza Figueroa y Alexandra Liz Cedeño.

Ambas intérpretes protagonizan la pieza “Media vida”, que subirá a escena del 3 al 6 de julio en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. Aunque las dos están más que probadas en la industria, esta pieza, dirigida por Edgardo Soto, supone algo especial en sus respectivas carreras.

Este diario conversó con el dúo de actrices sobre la obra finalista del Premio Pulitzer escrita por la dramaturga Tanya Barfield. Según adelantaron, quienes asistan, se sumergirán en una historia caleidoscópica que recorre el amor, el desamor, el paracaidismo emocional y los infinitos momentos que construyen una relación.

“Desde que recibí el texto, que Edgardo me trajo el proyecto a la mesa, primero me emocionó un montón; segundo, representa un reto, ya que es una pieza de dos personas. Te cuento que (los personajes) no salen de escena nunca, así que es un reto aún mayor estar en escena todo el tiempo. Otro de los retos principales es que son brincos y saltos, literalmente, en el tiempo, y el llegar a las energías que cada escena requiere, el peso emocional que requiere cada escena cuando estás en un tiempo diferente a la liviandad, y cómo llegar a esas transiciones en segundos o minutos”, expresó Cedeño.

Figueroa, por su parte, confesó que regresar a las tablas durante los primeros meses de nacida de su hija no estaba entre sus planes. Esto cambió tan pronto recibió el texto de “Media vida”.

“Esta es una oportunidad que a muy pocas personas se les da, de hacer un proyecto como este. Yo digo que la belleza del texto está en su simpleza. Es una pieza muy humana y creo que, a mí, en carácter personal, se me ha hecho un reto la memoria. Yo, antes, era como una grabadora, yo me grababa las líneas mías y las de mis compañeros, y pues ahora no sé si tiene que ver con la maternidad, la edad, pero la memoria ha sido un reto para mí”, sostuvo.

La obra, detallaron, sigue a “Vicky” y “Erica” a lo largo de 45 años, desde el instante en que se conocen, el enamoramiento, las tensiones del matrimonio, la maternidad y el paso del tiempo. Además de su fuerza escénica, representa un aporte fundamental para la visibilidad de historias de amor entre mujeres.

Soto, quien también estuvo presente en la entrevista, continuó que en un panorama teatral donde las narrativas lésbicas aún son escasas, esta obra ofrece un retrato honesto y sin estereotipos de una relación a lo largo del tiempo. Su presencia en el True Colors Fest, de igual forma, brinda representación y valida historias de mujeres que rara vez se ven con profundidad en escena.

“Es bueno que todo el mundo tenga la oportunidad de verse en todo tipo de medios: en la televisión, en el cine, en el teatro. Y te cuento, ha sido un reto bien grande poder encontrar esta audiencia. Al fin de cuentas, se traduce a lo mismo, a que si no hacemos teatro para ellas, pues no se encuentran en lo que estamos presentando. Así que la idea primordial es saber que esto está pasando, que estamos haciendo un teatro que es para ellas, que es para todo el mundo, porque al final del día es una historia de amor, y yo creo que ahí también está la belleza de lo que estamos haciendo”, puntualizó el reconocido productor.

“Quiero ser la misma persona”

Figueroa aprovechó la oportunidad para contar cómo ha vivido el proceso de maternidad. La también directora teatral describió que se encuentra en una etapa “bonita” y “de mucho aprendizaje”.

“Estoy bien contenta siendo mamá, bien feliz. Es una etapa de mi vida que, yo siempre dije que no quería hijos, y de momento estoy aquí, y ahora pienso, ay, pero cómo yo estuve toda esta vida sin ella, es bien loco”, exteriorizó.

La actriz, de igual manera, comentó que ha sido un período de mucho cansancio. Quien formó parte del “reality show” de Wapa Televisión “Super Chef Celebrities” añadió que sus compañeros de producción han hecho que todo sea más fácil y llevadero.

“Yo asumí el reto porque era con ellos, confío en ellos a ojos cerrados porque no es la primera vez que trabajamos. Además, pienso que si el teatro de nuestro país está en las manos de este equipo, estamos en buenas manos. De verdad, lo hice porque son ellos, pero la realidad es que me siento como que soy la misma, pero a la misma vez soy otra”, puntualizó.

Por lo pronto, Figueroa está enfocada en ser un ejemplo para su primogénita. Por eso, no ha dudado en hacerla parte de los ensayos y de su día a día profesional.

“Me estoy acoplando, pero no me arrepiento de haber tomado el proyecto. Un amigo me comentó, a través de mi participación en esta obra estoy educando más a mi hija. Me dijo ella te ve feliz haciendo esto, y me quedé como, ‘wow, es cierto’. Seguir mis métodos, mi carrera, y que ella me vea como lo que es mamá, que me conozca también dentro de mi proceso profesional”, enfatizó.

Conexión y confianza

Cedeño, asimismo, aseguró que el resultado final será todo un éxito. Desde que comenzó la lectora del texto, compartió, supo que la obra significaría un hito en su trayectoria.

“Esta, yo te puedo decir, es la obra con el texto más complejo que he hecho. Es una pieza de dos personajes, ya había tenido la oportunidad de estar en piezas de tres personajes, pero siempre supone una responsabilidad mayor cuando estás solamente con otra persona en escena, porque solo la tienes a ella y te tienes a ti. Yo creo que si no tuviera esa conexión y esa confianza que tengo con mi compañera, no sería lo mismo”, incluyó.

