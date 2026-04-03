Celinee Santos: la única “guerrera de la luz” nominada en “LCDLF6″

El lunes, 6 de mayo de 2024, tuvo lugar la gala final del concurso Miss República Dominicana 2024. La ganadora de la noche fue Celinee Santos Frías, quien representó al país caribeño en el concurso internacional del 28 de septiembre.

A continuación los momentos más destacados de la modelo y actriz que se abre paso en la televisión hispana:

Santos proviene de una familia modesta de Los Alcarrizos, junto a sus padres y dos hermanos. Comenzó en el mundo del modelaje a los 12 años con clases de pasarela.

Su primera oportunidad en la pasarela la obtuvo a los 13 años con el diseñador Jorge Diep y a los 15 ganó su primer concurso de belleza en San Francisco de Macorís.

Más tarde, a los 19 años, compitió en Miss República Dominicana 2019 y alcanzó el “Top 6″. Su participación más destacada fue en el certamen Miss International 2022, donde representó a su país y quedó como cuarta finalista.

PUBLICIDAD

En Miss República Dominicana 2024 a Santos se le realizó la siguiente pregunta: ¿Qué gran virtud crees que tiene hoy la mujer dominicana que te gustaría que el mundo conociera?

La ganadora respondió lo siguiente: “Definitivamente, la mujer dominicana tiene determinación, que es con la palabra con la que me identifico. La mujer dominicana, cuando decide tener y obtener algo, lo logra. Por ejemplo, mírenme a mí, es la segunda vez que participo en el Miss República Dominicana, porque tengo determinación, porque confío en mí, porque confío en mis principios y en los valores que mis padres me han inculcado, y eso es lo que quiero demostrarle no solo a República Dominicana, sino también al universo".

En el certamen de Miss Universe 2024, celebrado en la Arena Ciudad de México, Santos logró posicionarse dentro del “Top 30″ de semifinalistas.

A pesar de ser considerada una de las grandes favoritas para ganar la corona o llegar al cuadro final por diversos expertos y portales de belleza, no logró avanzar al “Top 12″ de la competencia.

“Top Chef VIP”

La exreina de belleza participó en la cuarta temporada de “Top Chef VIP”, donde fue la eliminada número 12 de la competencia el 1 de septiembre de 2025.

A lo largo del “reality show”, enfrentó críticas de los jueces y compañeros por una supuesta “falta de organización e higiene” en la cocina. En un episodio, ella y Salvador Zerboni fueron descalificados de un reto específicamente por razones de higiene al cocinar.

Asimismo, se ausentó del programa durante aproximadamente dos semanas debido a motivos médicos, lo que la llevó directamente a la prueba de eliminación tras su regreso en agosto de 2025.

PUBLICIDAD

Su participación en este concurso de cocina sirvió como preámbulo a su entrada en “La casa de los famosos 6″ en febrero de 2026, donde actualmente es una de las figuras más comentadas.

La permanencia de Santos, sin embargo, se encuentra en la cuerda floja tras ser la única integrante de los “Guerreros de la Luz” nominada para abandonar la competencia.