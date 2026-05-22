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Miss Universe Puerto Rico celebrará su primera “Gala de Reinas”

En el evento se despedirá oficialmente a la reina saliente Zashely Alicea Rivera

22 de mayo de 2026 - 9:06 AM

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Zashaley Alicea, Miss Universe Puerto Rico 2025. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Por primera vez, el público seguidor de Miss Universe Puerto Rico (MUPR) y de los certámenes de belleza en general, podrá disfrutar del evento “Gala de Reinas”, donde podrán conocer a las participantes, presenciar desfiles de moda, así como degustar espumosos.

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Esta experiencia exclusiva con las participantes tendrá lugar en Bellas Artes de Caguas (BAC), escenario sede de la competencia final.

El sábado, 20 de junio, a partir de las 6:00 de la tarde, la Sala de Convenciones Carmita Jiménez se transformará para esta velada de belleza, elegancia, celebración y nostalgia, pues también será la despedida de Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea Rivera.

Son 36 las candidatas que aspiran a la corona de belleza.Grecia Ortiz Báez, Miss Adjuntas. Krystal Lorene González Del Valle, Miss Utuado
1 / 37 | Candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 se lucen en las fotos oficiales . Son 36 las candidatas que aspiran a la corona de belleza. - Suministrada

“Este evento es muy especial para la franquicia de Miss Universe Puerto Rico, porque acerca aún más al público a sus reinas y nos permite despedir en grande a Zashely, como se merece”, destacó la directora nacional de MUPR, Yizette Cifredo. “Las verán desfilar y podrán compartir con ellas en una experiencia exclusiva justo antes de los eventos más importantes del certamen”, agregó Cifredo.

La “Gala de Reinas”, presentada por Bellas Artes de Caguas y Wapa Media, ofrecerá al público una variedad de degustaciones, espumoso, desfile de modas con diseñadores del país y un “Meet and Greet” con todas las candidatas oficiales a Miss Universe Puerto Rico 2026.

Como atractivo adicional, se exhibirán las pasadas dos coronas, así como la corona “Legado”, que recién estrenó Zashely Alicea. Igualmente los asistentes podrán apreciar de cerca varios de los vestidos que lució la reina saliente.

“Para Bellas Artes de Caguas es un honor convertirnos en sede de esta primera experiencia tan especial como cercana para el público y las candidatas. Igualmente, nos alegra ser parte de la celebración al gran desempeño de Zashely Alicea en la representación local e internacional, y poder despedirla en un evento que enaltece la belleza, la moda y el orgullo puertorriqueño”, expresó, por su parte, la directora ejecutiva de BAC, Ivonne Class.

El regreso de la figura de la mujer como eje central es lo que destaca el nuevo diseño de la corona de Miss Universe Puerto Rico.La nueva pieza diseñada en Italia combina la elegancia con la nostalgia del pasado al retomar la figura de la mujer en combinación con perlas y diamantes en el diseño estético de la valiosa corona. En la imagen, Isaac Demel, diseñador de la corona.Los elementos florales, por su parte, simbolizan la riqueza natural del país, así como la feminidad, la vida y el crecimiento.
1 / 7 | "Un viaje al pasado": revelan la nueva corona de Miss Universe Puerto Rico . El regreso de la figura de la mujer como eje central es lo que destaca el nuevo diseño de la corona de Miss Universe Puerto Rico. - Ramon "Tonito" Zayas

Esta actividad novel invita a una interacción entre el público y las participantes en una experiencia distinta, elegante y memorable, previo a la competencia final el jueves, 25 de junio de 2026.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera y en la boletería de BAC.

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Miss UniverseMiss Universe Puerto RicoZashely Alicea RiveraCentro de Bellas Artes de Caguas
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