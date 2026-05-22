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Coamo despedirá al salsero Sammy Marrero

Conoce los detalles de las exequias de una de las voces más conocidas de la música puertorriqueña

22 de mayo de 2026 - 8:20 AM

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Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (tonito.zayas@gfmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante coameño Samuel “Sammy” Marrero González, una de las voces más reconocidas de la música puertorriqueña, será despedido con un homenaje póstumo en su natal pueblo.

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El alcalde Juan Carlos García Padilla indicó que las actividades se llevarán a cabo el martes, 26 de mayo de 2026, comenzando con una misa a las 12:00 del mediodía en la Parroquia San Blas de Coamo.

Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, se celebrará un homenaje musical en la Plaza Pública Luis Muñoz Rivera, donde el pueblo podrá rendir tributo a la trayectoria y legado artístico de Sammy Marrero.

Más adelante, a las 3:30 de la tarde, se realizará el traslado de sus cenizas al Cementerio Municipal de Coamo, como parte de los actos de despedida organizados en honor al artista.

El cantante falleció el domingo 17 de mayo de 2026, informó su familia. El cantante nació en el municipio de Coamo. Sammy Marrero deja un gran legado en la historia de la salsa con su gran voz y talento.
1 / 15 | Puerto Rico despide a Sammy Marrero, voz de “Jíbaro soy” y “Payaso”. El cantante falleció el domingo 17 de mayo de 2026, informó su familia. - Ramón “Tonito” Zayas

“Coamo despide con profundo respeto y admiración a uno de sus hijos más queridos y distinguidos. Sammy Marrero llevó el nombre de Puerto Rico y de nuestra ciudad a escenarios internacionales con un talento extraordinario que quedará para siempre en la historia musical del país”, expresó García Padilla.

El alcalde añadió que el municipio coordina junto a familiares y organizadores los actos conmemorativos para garantizar que el pueblo pueda participar de este merecido reconocimiento a quien por décadas representó con orgullo sus raíces coameñas.

La administración municipal exhortó a la ciudadanía a unirse a las actividades y acompañar a la familia Marrero González durante los actos de despedida.

Marrero falleció el 17 de mayo de 2026 a sus 84 años. Le sobreviven su esposa, cuatro hijos y dos nietos.

Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable. Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida”, destacó su hija Jennissa Marrero Morales de quien fue la voz por más de 40 años de la Orquesta La Selecta de Raphy Leavitt.

“Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi”, añadió Marrero Morales en la nota de duelo en la que se dio a conocer sobre el deceso.

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