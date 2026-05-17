De luto la salsa de Puerto Rico ante la muerte de Sammy Marrero

La mañana de hoy, domingo, se tornó de luto ante la muerte del cantante Sammy Marrero, una de las voces más emblemáticas de la salsa puertorriqueña.

El veterano interprete falleció este domingo 17 de mayo de 2026, a sus 84 años, según informó su hija Jennissa Marrero Morales a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable. Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida”, expresó Marrero Morales.

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Al cantante le sobreviven su esposa y cuatro hijos.

1 / 15 | Puerto Rico despide a Sammy Marrero, voz de “Jíbaro soy” y “Payaso”. El cantante falleció el domingo 17 de mayo de 2026, informó su familia. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 15 Puerto Rico despide a Sammy Marrero, voz de “Jíbaro soy” y “Payaso” El cantante falleció el domingo 17 de mayo de 2026, informó su familia. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

La noticia de su fallecimiento no tardó en difundirse, y la comunidad artística y musical del país lamenta la pérdida de quien fuera la voz inconfundible de la Orquesta La Selecta, del recordado director Raphy Leavitt

El presentador y productor Héctor Marcano recordó el legado musical de Marrero.

“Se fue Sammy Marrero, y con él una manera de cantar lo que somos. Hay voces que uno reconoce antes de saber quién canta. La de Sammy Marrero era una de esas. Bastaban dos compases para que cualquier puertorriqueño —en la isla o en cualquier punto de la diáspora— supiera que estaba escuchando algo que le pertenecía. Esa voz pequeña en estatura y enorme en hondura, ese acento jíbaro que no se disculpaba, esa manera suya de pararse frente al micrófono como quien se para frente a un altar. Sammy fue, durante más de cuatro décadas, la voz que Raphy Leavitt eligió para contarle a Puerto Rico quiénes éramos. Payaso, La Cuna Blanca, Jíbaro Soy, El Buen Pastor, Soldado, Herido, Café Colao, A la Sombra del Flamboyán. No eran canciones. Eran espejos. Y nos mirábamos en ellos los domingos, en los velorios, en las navidades, en cada esquina donde sonaba un radio", señaló Marcano en la primera parte de la reflexión que hizo sobre el cantante.

“Sammy sabía del dolor. Conoció la velocidad con que una bala puede atravesar una vida y dejar a un padre cantando La Cuna Blanca con la garganta partida. Conoció también la injusticia de que le prohibieran, en su propia tierra, cantar precisamente las canciones que lo habían hecho inmortal. Y aun así, nunca dejó de cantar. ‘Si me caigo, me levanto’, dijo en su debut como solista en el 2016. Y vaya que se levantó. Lo que hoy se nos va no es solo un cantante. Es una manera de ser puertorriqueño. Una que no necesitaba grandes producciones ni autotune para conmover. Que cantaba desde el barrio, desde el río donde su madre lavaba la ropa, desde la décima que aprendió antes que el alfabeto”, añadió Marcano en Facebook.

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El cantante Willito Otero sostuvo que Marrero fue su inspiración musical.

“Hoy se fue una Voz que representa el sentimiento de Jíbaro que fue la Salsa y estableció una nueva manera de expresión cantarina. Sammy fue desde siempre una inspiración y un apoyo incondicional desde que comencé en la trova cuando niño. Mis condolencias para toda su familia, sus compañeros de La Selecta y sus Fanáticos a través del mundo. Su Legado vivirá para siempre ¡Jíbaro Soy!“, expresó Otero en sus redes sociales.

“Hoy Sammy Marrero sube a otra dimensión dejando un legado musical hermoso como cantante de salsa, boleros y trova. Además de excelente padre, esposo, abuelo y amigo de todos. Descansa en paz. Siempre te recordaremos”, expresó el locutor Néstor Rodríguez, mejor conocido como Néstor Galán “El Búho Loco” de la emisora Z 93 FM.

La emisora radial Z 93 FM hizo lo propio al dedicarle unas palabras.

“Hasta siempre querido amigo de Z 93 y de la salsa “Sammy Marrero”. Hoy el cielo te recibe y en la tierra lloramos tu partida. Fuiste una de las voces más emblemáticas e icónicas de nuestro género. Descanse en paz nuestro trovador de la salsa", publicaron en las redes sociales.

La emisora Salsoul se unió a las condolencias para la familia del cantante nacido en Coamo.

“Salsoul lamenta profundamente el fallecimiento de Sammy Marrero, la inolvidable voz de La Selecta de Raphy Leavitt. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Sammy nos regaló éxitos como “La Cuna Blanca”, “Soldado”, “Amor y Paz”, “Mi Barrio” y “El Buen Pastor”. Con su inigualable talento, interpretó tanto aguinaldos típicos como la salsa bailable que tanto amamos. Fue un hombre del pueblo, siempre cercano a su gente. Nació para cantar, y jamás lo olvidaremos. Que en paz descanse el trovador de la salsa, Sammy Marrero", publicaron en Facebook.

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Sector gubernamental agradece su legado

La gobernadora Jenniffer González se unió a las condolencias para la familia de Marrero.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Sammy Marrero, una de las voces emblemáticas de nuestra música puertorriqueña. Su talento como sonero y trovador dejó una huella en generaciones y en nuestra cultura. En nombre del pueblo de Puerto Rico, extiendo mis condolencias a su familia, amigos y a todos sus seguidores en este difícil momento. Que encuentren consuelo en el gran legado musical y humano que nos deja para siempre. Descansa en paz, Sammy Marrero", publicó en sus redes sociales.

El municipio de Coamo hizo una nota de duelo en honor a Marrero.

“El Municipio Autónomo de Coamo y su alcalde Hon. Juan Carlos García Padilla lamentan profundamente el fallecimiento del distinguido coameño Samuel “Sammy” Marrero González, orgullo de nuestro pueblo y una de las voces más emblemáticas de la salsa puertorriqueña junto a “La Selecta”. Sammy llevó siempre el nombre de Coamo en alto, representando con humildad, talento y pasión nuestras raíces y nuestra cultura. Su legado musical trascendió generaciones y quedará para siempre en la historia de Puerto Rico y en el corazón de su pueblo natal. Hoy, Coamo despide a uno de sus grandes hijos, agradecido por su aportación invaluable a la música y al arte puertorriqueño. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad artística ante esta irreparable pérdida. ¡Descanse en paz!“, lee la nota.

“Cada vocalización e interpretación suya, llevaba de inmediato el sello del éxito. Sammy era de esos salseros, que le imprimía pasión a cada lírica y transmitía esa energía vibrante que invitaba a saborear el ritmo, desde los primeros acordes de su potente voz”, describió la legisladora Lourdes Ramos en declaraciones escritas.

Ramos señaló también, que Marrero era un intérprete de la gente, donde nunca alteró su profesionalismo ni calidad de interpretación, ya fuera en un gran escenario como cantando con energía durante varios domingos en Guavate.