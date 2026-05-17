Laura Pausini: la amante del mofongo cumple 52 años
Cinco canciones para celebrar a una de las voces más queridas de la música italiana
17 de mayo de 2026 - 9:03 PM
17 de mayo de 2026 - 9:03 PM
Hoy, sábado, 16 de mayo, la exponente Laura Pausini celebra un nuevo cumpleaños, consolidándose como una de las artistas italianas más exitosas y queridas a nivel mundial. Con una carrera de más de tres décadas, la cantante ha conquistado al público con baladas inolvidables, éxitos pop y una conexión especial con Latinoamérica.
Ganadora de premios internacionales y dueña de una voz inconfundible, estas son 5 canciones clave para repasar la trayectoria de la amante del mofongo, según dejó saber el pasado jueves durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
Con una carrera sólida y una base de seguidores fiel en todo el mundo, Pausini es una de las voces más importantes de la música latina e italiana. Sin duda, una artista que ha sabido mantenerse vigente generación tras generación con interpretaciones como su propia versión y homenaje al tema homónimo de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, “Turista”.
La canción que cambió su vida para siempre. Fue el tema con el que ganó el Festival de San Remo y se dio a conocer internacionalmente.
Su adaptación en español se convirtió en uno de sus mayores éxitos en América Latina y un clásico del desamor.
Una de sus baladas más intensas y reconocidas, muy querida por sus fanáticos.
Tema emotivo que reafirmó su capacidad para conectar con el público a través de letras profundas.
Otro clásico imprescindible dentro de su repertorio romántico y una de sus canciones más recordadas.
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