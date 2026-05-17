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Laura Pausini: la amante del mofongo cumple 52 años

Cinco canciones para celebrar a una de las voces más queridas de la música italiana

17 de mayo de 2026 - 9:03 PM

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La cantante italiana Laura Pausini fue nominada al Oscar a mejor canción original por “Io Sí”, tema de la película “La vita davanti a sé”.
La cantante italiana Laura Pausini fue nominada al Oscar a mejor canción original por “Io Sí”, tema de la película “La vita davanti a sé”. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hoy, sábado, 16 de mayo, la exponente Laura Pausini celebra un nuevo cumpleaños, consolidándose como una de las artistas italianas más exitosas y queridas a nivel mundial. Con una carrera de más de tres décadas, la cantante ha conquistado al público con baladas inolvidables, éxitos pop y una conexión especial con Latinoamérica.

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Ganadora de premios internacionales y dueña de una voz inconfundible, estas son 5 canciones clave para repasar la trayectoria de la amante del mofongo, según dejó saber el pasado jueves durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Con una carrera sólida y una base de seguidores fiel en todo el mundo, Pausini es una de las voces más importantes de la música latina e italiana. Sin duda, una artista que ha sabido mantenerse vigente generación tras generación con interpretaciones como su propia versión y homenaje al tema homónimo de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, “Turista”.

Laura Pausini regresó a Puerto Rico con un concierto completamente vendido en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, marcando el inicio oficial de su “Yo Canto World Tour” en Estados Unidos.Luego de 10 años sin presentarse en la Isla, la reconocida artista italiana se reencontró con el público puertorriqueño en una noche cargada de emociones. La artista continuará recorriendo importantes ciudades de Estados Unidos como parte de su gira mundial.
1 / 5 | Así fue el regreso de Laura Pausini a Puerto Rico una década después . Laura Pausini regresó a Puerto Rico con un concierto completamente vendido en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, marcando el inicio oficial de su “Yo Canto World Tour” en Estados Unidos. - Suministrada

“La solitudine”

La canción que cambió su vida para siempre. Fue el tema con el que ganó el Festival de San Remo y se dio a conocer internacionalmente.

“Se fue”

Su adaptación en español se convirtió en uno de sus mayores éxitos en América Latina y un clásico del desamor.

“Víveme”

Una de sus baladas más intensas y reconocidas, muy querida por sus fanáticos.

“En cambio no”

Tema emotivo que reafirmó su capacidad para conectar con el público a través de letras profundas.

"Amores extraños"

Otro clásico imprescindible dentro de su repertorio romántico y una de sus canciones más recordadas.

Tags
Laura PausiniCumpleañosMúsica
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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