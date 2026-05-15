Laura Pausini regresó a Puerto Rico con un concierto completamente vendido en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, marcando el inicio oficial de su “Yo Canto World Tour” en Estados Unidos.

1 / 5 La década de ausencia que se borró en una noche con Laura Pausini

La década de ausencia que se borró en una noche con Laura Pausini. Laura Pausini regresó a Puerto Rico con un concierto completamente vendido en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, marcando el inicio oficial de su “Yo Canto World Tour” en Estados Unidos.

1 / 5 | La década de ausencia que se borró en una noche con Laura Pausini. Laura Pausini regresó a Puerto Rico con un concierto completamente vendido en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, marcando el inicio oficial de su “Yo Canto World Tour” en Estados Unidos. - Suministrada

El año 2007 marcó un punto de inflexión en la música pop en español e italiano. Una de las propulsoras y protagonistas de la era, sin duda, fue Laura Pausini, quien además de posicionarse como una intérprete de éxito global, también se convirtió en un pilar cultural de su generación.

Ayer, jueves, la cantante italiana aseguró su lugar en la historia del pentagrama de forma imborrable con el “Yo canto World Tour” en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La ambiciosa gira homónima derivada de su álbum de versiones de 2006 se presentó ante un lleno total con un repertorio que incluyó más de 40 canciones.

Un estallido de luces estroboscópicas, el rugido ensordecedor de una multitud impaciente y los primeros acordes de “Yo canto” resonaron en la abarrotada estructura poco después de las 8:30 p.m. Así se vivió la apertura del espectáculo de “La Reina del Pop Italiano” en la isla.

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Después de una década de cosechar éxitos internacionales, la artista empacó la esencia de su Italia natal y la llevó hasta el recinto sanjuanero a través de un “show” que desafió las leyes de la gravedad escénica de la época. Mediante una imponente infraestructura visual, dominada por pantallas gigantes que proyectaban texturas vanguardistas, la ganadora del Grammy a Mejor Álbum Pop Latino en el 2006 logró que un centro de entretenimiento diseñado para decenas de miles de personas se sintiera tan cálido y cercano como el teatro de su pueblo.

“Bienvenidos a todos, bienvenidos. Estamos, como han visto, en una fortaleza, que es la casa de la música, porque mis dos discos, ‘Yo canto 1’ y ‘Yo canto 2’, reúnen algunas de las canciones más representativas de mi vida privada, no solamente de cantante, de los cantautores más importantes para mí, italianos, españoles y latinoamericanos. Entonces, tengo que hacer todo lo posible con mi voz para proteger todas estas canciones que yo amo”, contó la anfitriona en una de las interacciones con el público boricua.

“Mi historia entre tus dedos”, “Escucha a tu corazón”, “Emergencia de amor” y “El primer paso en la luna” fueron los temas con los que abrió la noche. La arrolladora energía en vivo de la italiana y la magistral ejecución de su banda se mantuvieron incólumes a lo largo del “show” que también fue un homenaje a la memoria musical colectiva.

A solo dos días para cumplir 52 años, la orgullosa taurina igualmente interpretó las canciones que marcaron su propia infancia. Actualmente son pocos los artistas que se atreven a hacer un ejercicio de vulnerabilidad como este y Pausini lo realizó con honores.

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“Antología” de Shakira, “Y mi banda toca el rock” que popularizó Menudo y “Oye mi canto” de Gloria Estefan tuvieron su tiempo en el viaje cronológico y emocional de la exponente. Al entrelazar estas versiones con los grandes éxitos de su propio catálogo, Pausini creó un puente generacional único que resonó con fuerza en San Juan, Puerto Rico.

Este vínculo especial se vio materializado cuando la cantante invitó a una fanática a subir con ella al escenario. Esto, según explicó, no es común en sus conciertos. Para sorpresa de la intérprete la fan que llamó su atención, Alondra Santiago Rodríguez, natural de Barranquitas, tenía solo 13 años.

Boricua de 13 años se robó el corazón de Laura Pausini en Puerto Rico En su regreso al Choliseo, la estrella invitó al escenario a una adolescente de Barranquitas.

El junte, asimismo, permitió que los presentes disfrutaran las ocurrencias y buen humor de la amante del mofongo. Santiago, por su parte, recibió el aplauso y apoyo de los suyos tras cantar “Se fue”.

“Muy orgullosos de nuestra estudiante de octavo grado, Alondra S. Santiago Rodríguez, quien tuvo la gran oportunidad de cantar con una de las artistas más reconocidas a nivel internacional, Laura Pausini. ¡Muchas felicidades para Alondra y le deseamos el mayor de los éxitos en su faceta como cantante! ”, expresaron las redes sociales de la Escuela Segunda Unidad Ramon A. Ayala de Comerío, donde asiste la adolescente.

Otro momento que llamó mucho la atención fue cuando Pausini solicitó desde la tarima a una de las empleadas del recinto una piña colada, pero, tristemente, esta le informó que solo podía ofrecerle alcohol.

“El talismán”, “Amores extraños” y “Las cosas que vives” fueron parte del espectáculo de la primera mujer en llenar el mítico Estadio San Siro de Milán. Obviamente, no pudo despedirse sin deleitar con el tema “Turista” del astro del género urbano boricua Bad Bunny.

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La canción, originalmente lanzada por puertorriquño en su álbum “Debí tirar más fotos”, la cantautora italiana la adaptó y lanzó como su propio sencillo oficial en abril de 2025. Según explicó a modo de introducción, quedó cautivada por el tema mientras conducía en Miami, detuvo su vehículo para escuchar detalladamente la letra y posteriormente grabó su versión de balada pop, la cual forma parte de su producción discográfica “Yo canto 2”.

El concierto culminó como toda una fiesta musical al ritmo de “Livin’ la vida loca” de Ricky Martin. Precisamente, la interpretación quedó marcada por un video del astro boricua en el que afirmó que “de eso se trata, de vivir la vida loca”.