Escúchalo: Shakira y Burna Boy lanzan el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Nueva York - Como dice la canción: “¡Vamos!”

La superestrella colombiana Shakira y el icono del afrobeats Burna Boy se han unido para “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Es un mestizaje de sus paisajes musicales: Afrobeats y ritmos latinos, un tema pop innegablemente global y multilingüe. En una estrofa, nombran a varios de los futbolistas y países más famosos del mundo que compiten en el Mundial de este año: “Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia”, grita Shakira. “México, Japón, Corea, Holanda”.

Tras el primer estribillo, Shakira y Burna Boy se giran para abordar sus propias estrofas, cantando uno detrás del otro, antes de unirse en un dúo.

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La canción llegó poco después de que se anunciara que Shakira, Madonna y el grupo de K-pop BTS copresentarán el primer espectáculo del descanso de la final del torneo de la FIFA, el 19 de julio en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York. El cartel ha sido elaborado por Chris Martin, de Coldplay.

El espectáculo servirá para apoyar el FIFA Global Citizen Education Fund, que está recaudando $100 millones para ayudar a los niños a acceder a la educación y al fútbol.

Shakira presentó por primera vez “Dai Dai” la semana pasada, compartiendo un clip de un minuto de duración en el que aparecía bailando en el centro del campo del estadio Maracaná de Río de Janeiro. Incluía un fragmento de la primera estrofa: “Aquí en este lugar / Tú perteneces”, cantó en inglés, con una voz masculina que armonizaba con ella y que ahora se identificaba como Burna Boy. “Lo que te rompió una vez / Te hizo fuerte”.

No es ajena a los himnos de la Copa Mundial. Su canción “Waka Waka (This Time For Africa)” fue la canción oficial de la Copa Mundial de 2010 celebrada en Sudáfrica y está ampliamente considerada como una de las mejores.

Tampoco es raro que los patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA lancen sus propios singles para el torneo. En marzo, Coca-Cola compartió su propio himno oficial para la Copa Mundial, una reimaginación de “Jump” de Van Halen en la que participan el cantante colombiano J Balvin, el batería Travis Barker, la cantante de pop/R&B Amber Mark y el guitarrista Steve Vai.

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Balvin escribió un nuevo verso en español para el himno, aportando funk brasileño y hip-hop al clásico del rock. Jump" no es una canción de fútbol", dijo a The Associated Press sobre el tema original, utilizando la palabra española para fútbol. “Por eso tuve que poner el amor y la pasión latinos por el fútbol (en la letra)”.

La Copa del Mundo, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará durante los meses de junio y julio.

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