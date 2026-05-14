“Eres una loca, gritona”: Yoridan enfrenta a Josh en “LCDLF6″
El fuerte altercado tuvo lugar justo después de las “nominaciones del terror”
14 de mayo de 2026 - 4:03 PM
14 de mayo de 2026 - 4:03 PM
“Eres tibio, no tienes personalidad”. Con estas palabras de Josh Martínez hacia Yoridan Martínez, quedó sellada una de las enemistades más explosivas de “La casa de los famosos 6″ de Telemundo.
Lo que comenzó como una convivencia forzada ha mutado en un duelo constante de egos, acusaciones de traición y careos intensos que mantienen a la audiencia al borde del asiento.
Ayer, miércoles, después de una terrorífica gala de nominaciones, el ganador de “Big Brother Estados Unidos” y el campeón de “Exatlón Estados Unidos” protagonizaron otra discusión que ha dado mucho de qué hablar.
“Lucrecia, la loca gritona”, dijo el atleta cubano a su compatriota. “Eres una loca gritona. Eres una gritona, por eso no hablo contigo. Yo no discuto contigo porque eres gritona, eres una loca gritona”, agregó.
La audiencia, un poco cansada del alto nivel de agresividad de los participantes, celebró que, finalmente, alguien haya enfrentado a Josh.
“Yori, eres el mejor. Por fin le dicen a la Joshua ‘loca gritona’. Alguien lo tenía que decir” y “Bravo, Yoridan, bravo. Diciendo lo que muchos queremos gritarle a la Joshita”, son algunos de los comentarios en la red social Facebook.
La presencia de Josh y Yoridan bajo el mismo techo representa el choque de dos mundos competitivos totalmente opuestos. Esto ha detonado una dinámica de fricción constante que define el rumbo de la competencia semana tras semana.
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