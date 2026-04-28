Expareja de Josh Martínez será una de las nuevas habitantes de “LCDLF6″
Jenni de la Vega llegará dispuesta a decir lo que piensa y a mover las estrategias dentro de la casa
28 de abril de 2026 - 3:12 PM
28 de abril de 2026 - 3:12 PM
“La casa de los famosos” continúa más candente que nunca con la impactante llegada de cuatro poderosas mujeres que sorprenderán a los habitantes hoy martes, 29 de abril, a las 7:00 p.m. por Telemundo. En esta nueva etapa del “reality show” la competencia entrará en una fase decisiva, donde cada movimiento puede cambiar el rumbo del juego.
Luego de la visita de Maripily Rivera y Salvador Zerboni la semana pasada, ahora llegan Jeni de la Vega, Verónica del Castillo, Lorena Herrera y Sandra Itzel a la casa más famosa de la televisión hispana.
La entrada de estas personalidades promete sacudir por completo la dinámica del juego. ¿Aliadas o enemigas? ¿Estrategia o caos? Las tensiones estarán a flor de piel cuando los actuales habitantes se enfrenten a estas féminas que pondrán a prueba sus alianzas, emociones y estrategias en uno de los momentos más críticos de la competencia.
Ellas deberán convivir y adaptarse rápidamente junto a quienes aún siguen en la contienda: Caeli Santa Olalla, Celinee Santos, Curvy Zelma, Eduardo Antonio “El Divo”, Horacio Pancheri, Josh Martínez, Kenny Rodríguez, Luis Coronel, Stefano Piccioni y Yoridán Martínez.
De la Vega, conductora de televisión, modelo e influencer, es una personalidad carismática y sin filtros que llega dispuesta a decir lo que piensa y a mover las estrategias dentro de la casa.
La reconocida periodista y comunicadora Del Castillo entrará con una visión analítica que podría cambiar el rumbo del juego.
La popular actriz y cantante mexicana Herrera no pasará desapercibida.
A ellas se suma la actriz y cantante Sandra Itzel, quien promete intensidad, sensibilidad y determinación en cada paso de lo que queda de la competencia.
Ellas competirán por una fracción del gran premio de $200,000, proporcional a sus días de juego. En caso de que una de ellas gane, el dinero restante se destinará a recompensar al segundo finalista.
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