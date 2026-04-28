Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Expareja de Josh Martínez será una de las nuevas habitantes de “LCDLF6″

Jenni de la Vega llegará dispuesta a decir lo que piensa y a mover las estrategias dentro de la casa

28 de abril de 2026 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las nuevas habitantes ingresarán esta noche a "LCDLF6". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“La casa de los famosos” continúa más candente que nunca con la impactante llegada de cuatro poderosas mujeres que sorprenderán a los habitantes hoy martes, 29 de abril, a las 7:00 p.m. por Telemundo. En esta nueva etapa del “reality show” la competencia entrará en una fase decisiva, donde cada movimiento puede cambiar el rumbo del juego.

RELACIONADAS

Luego de la visita de Maripily Rivera y Salvador Zerboni la semana pasada, ahora llegan Jeni de la Vega, Verónica del Castillo, Lorena Herrera y Sandra Itzel a la casa más famosa de la televisión hispana.

La entrada de estas personalidades promete sacudir por completo la dinámica del juego. ¿Aliadas o enemigas? ¿Estrategia o caos? Las tensiones estarán a flor de piel cuando los actuales habitantes se enfrenten a estas féminas que pondrán a prueba sus alianzas, emociones y estrategias en uno de los momentos más críticos de la competencia.

Ellas deberán convivir y adaptarse rápidamente junto a quienes aún siguen en la contienda: Caeli Santa Olalla, Celinee Santos, Curvy Zelma, Eduardo Antonio “El Divo”, Horacio Pancheri, Josh Martínez, Kenny Rodríguez, Luis Coronel, Stefano Piccioni y Yoridán Martínez.

De la Vega, conductora de televisión, modelo e influencer, es una personalidad carismática y sin filtros que llega dispuesta a decir lo que piensa y a mover las estrategias dentro de la casa.

La reconocida periodista y comunicadora Del Castillo entrará con una visión analítica que podría cambiar el rumbo del juego.

La popular actriz y cantante mexicana Herrera no pasará desapercibida.

A ellas se suma la actriz y cantante Sandra Itzel, quien promete intensidad, sensibilidad y determinación en cada paso de lo que queda de la competencia.

Ellas competirán por una fracción del gran premio de $200,000, proporcional a sus días de juego. En caso de que una de ellas gane, el dinero restante se destinará a recompensar al segundo finalista.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: