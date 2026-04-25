Filtran la lista de los supuestos nuevos habitantes de “La casa de los famosos 6”
En el grupo hay un reconocido actor puertorriqueño
25 de abril de 2026 - 9:19 PM
25 de abril de 2026 - 9:19 PM
Las paredes de la casa más famosa de la televisión están listas para escuchar nuevos secretos. Mientras los rumores corren como pólvora en redes sociales, los nombres de los posibles nuevos habitantes comienzan a tomar fuerza y prometen sacudir las alianzas actuales y encender la chispa de la controversia.
Entre figuras del internet y rostros conocidos de la televisión, estos son los perfiles que suenan para cambiar el rumbo del juego.
¡Preparen el “popcorn”! El caos está por multiplicarse en “La casa de los famosos 6”. Tras semanas de especulaciones, la lista de los supuestos nuevos habitantes finalmente ha salido a la luz, y si tan solo la mitad de los nombres son ciertos, prepárense para ver arder la convivencia.
Es un reconocido actor puertorriqueño, nacido en Bayamón, con más de 20 años de trayectoria en teatro, televisión y cine. Se ha destacado principalmente por su trabajo en telenovelas internacionales y producciones locales en Puerto Rico y México.
Es una figura pública argentina conocida principalmente por su participación en diversos “reality shows” y su presencia en redes sociales. Aunque frecuentemente se le asocia con el mundo del espectáculo, su perfil es multifacético, destacando también como exmilitar y piloto.
Es un reconocido actor, modelo y presentador colombiano, nacido el 22 de mayo de 1992 en el departamento de Antioquia. Es ampliamente conocido en el mundo del entretenimiento como un “chico reality” debido a su extensa participación en diversos formatos televisivos en Colombia, Ecuador y a nivel internacional.
Es una actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana, nacida el 1 de abril de 1979 en Los Ángeles. Tras una pausa dedicada a su familia, ha retomado su carrera actoral con fuerza entre 2025 y 2026, participando en grandes franquicias televisivas.
Es una destacada actriz y modelo mexicana, nacida el 27 de diciembre de 1994 en la Ciudad de México. Con más de 15 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las figuras más camaleónicas y populares de la televisión hispana, especialmente por su capacidad para transformar su físico por sus personajes.
Es una reconocida creadora de contenido, modelo y empresaria colombiana, originaria de Medellín. Es una de las figuras más polarizantes del entretenimiento actual debido a su personalidad directa y “sin filtros”.
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