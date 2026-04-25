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Filtran la lista de los supuestos nuevos habitantes de “La casa de los famosos 6”

En el grupo hay un reconocido actor puertorriqueño

25 de abril de 2026 - 9:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor boricua Alexander Torres podría ser uno de los nuevos habitantes de "La casa de los famosos". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Las paredes de la casa más famosa de la televisión están listas para escuchar nuevos secretos. Mientras los rumores corren como pólvora en redes sociales, los nombres de los posibles nuevos habitantes comienzan a tomar fuerza y prometen sacudir las alianzas actuales y encender la chispa de la controversia.

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Entre figuras del internet y rostros conocidos de la televisión, estos son los perfiles que suenan para cambiar el rumbo del juego.

¡Preparen el “popcorn”! El caos está por multiplicarse en “La casa de los famosos 6”. Tras semanas de especulaciones, la lista de los supuestos nuevos habitantes finalmente ha salido a la luz, y si tan solo la mitad de los nombres son ciertos, prepárense para ver arder la convivencia.

Alexander Torres

Es un reconocido actor puertorriqueño, nacido en Bayamón, con más de 20 años de trayectoria en teatro, televisión y cine. Se ha destacado principalmente por su trabajo en telenovelas internacionales y producciones locales en Puerto Rico y México.

Joel Carlos Jalil

Es una figura pública argentina conocida principalmente por su participación en diversos “reality shows” y su presencia en redes sociales. Aunque frecuentemente se le asocia con el mundo del espectáculo, su perfil es multifacético, destacando también como exmilitar y piloto.

Sebastián Tamayo Avendaño

Es un reconocido actor, modelo y presentador colombiano, nacido el 22 de mayo de 1992 en el departamento de Antioquia. Es ampliamente conocido en el mundo del entretenimiento como un “chico reality” debido a su extensa participación en diversos formatos televisivos en Colombia, Ecuador y a nivel internacional.

Elizabeth Gutiérrez

Es una actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana, nacida el 1 de abril de 1979 en Los Ángeles. Tras una pausa dedicada a su familia, ha retomado su carrera actoral con fuerza entre 2025 y 2026, participando en grandes franquicias televisivas.

Samadhi Zendejas

Es una destacada actriz y modelo mexicana, nacida el 27 de diciembre de 1994 en la Ciudad de México. Con más de 15 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las figuras más camaleónicas y populares de la televisión hispana, especialmente por su capacidad para transformar su físico por sus personajes.

Melissa Gate protagonizó un intercambio internacional con Manelyk González en "La casa de los famosos All-Stars".
Melissa Gate protagonizó un intercambio internacional con Manelyk González en "La casa de los famosos All-Stars". (Instagram)

Melissa Gate

Es una reconocida creadora de contenido, modelo y empresaria colombiana, originaria de Medellín. Es una de las figuras más polarizantes del entretenimiento actual debido a su personalidad directa y “sin filtros”.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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