Nuevos habitantes llegarán el martes a “La casa de los famosos 6″

Las reglas del juego están a punto de cambiar drásticamente. Este martes, las puertas de “La casa de los famosos” se abrirán una vez más para recibir a nuevos habitantes, un movimiento que promete desestabilizar las alianzas actuales y obligar a los veteranos a replantear sus estrategias de cara a la final.

Tras días de rumores y teorías en redes sociales, la incertidumbre terminará. El ingreso de nuevas caras al “reality show” de Telemundo no solo busca refrescar la convivencia, sino inyectar esa dosis de drama y conflicto que los seguidores del programa han esperado por mucho tiempo.

La noticia se dio a conocer ayer, jueves, durante la gala conducida por Jimena Gállego y Javier Poza. Hasta el momento se desconoce la identidad de los famosos que ingresarán a la mansión.

“¿Pensaste que ya lo habías visto todo? Error. Arranca una nueva etapa y llegan nuevos habitantes. La casa se transforma y nada volverá a ser igual… ¡OMG!”, lee la publicación de la producción en las redes sociales.

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Entre los nombres que comienzan a sonar en las redes sociales se destacan el de Miss Universe Puerto Rico 2025, Jennifer Colón Alvarado y el de la creadora de contenido Yina Calderón.