Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nuevos habitantes llegarán el martes a “La casa de los famosos 6″

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que ingresarán a la mansión

24 de abril de 2026 - 3:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jimena Gállego y Javier Poza, conductores de "La casa de los famosos". (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Las reglas del juego están a punto de cambiar drásticamente. Este martes, las puertas de “La casa de los famosos” se abrirán una vez más para recibir a nuevos habitantes, un movimiento que promete desestabilizar las alianzas actuales y obligar a los veteranos a replantear sus estrategias de cara a la final.

RELACIONADAS

Tras días de rumores y teorías en redes sociales, la incertidumbre terminará. El ingreso de nuevas caras al “reality show” de Telemundo no solo busca refrescar la convivencia, sino inyectar esa dosis de drama y conflicto que los seguidores del programa han esperado por mucho tiempo.

La noticia se dio a conocer ayer, jueves, durante la gala conducida por Jimena Gállego y Javier Poza. Hasta el momento se desconoce la identidad de los famosos que ingresarán a la mansión.

“¿Pensaste que ya lo habías visto todo? Error. Arranca una nueva etapa y llegan nuevos habitantes. La casa se transforma y nada volverá a ser igual… ¡OMG!”, lee la publicación de la producción en las redes sociales.

Entre los nombres que comienzan a sonar en las redes sociales se destacan el de Miss Universe Puerto Rico 2025, Jennifer Colón Alvarado y el de la creadora de contenido Yina Calderón.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: