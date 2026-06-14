Daddy Yankee y Dayanara Torres reinan en el Desfile Puertorriqueño de Nueva York 2026

El ícono del reguetón Daddy Yankee; la Miss Universo 1993, Dayanara Torres; y el actor Anthony Ramos fueron hoy, domingo, los tres artistas homenajeados en el tradicional Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York 2026, en su edición 69, la fiesta puetorriqueña más grande en Estados Unidos.

La famosa Quinta Avenida de Nueva York volvió a recibir a miles de boricuas que celebraron con orgullo su identidad, cultura y las contribuciones de los puertorriqueños a la ciudad que desde el sábado en la noche vive en euforia y locura ante el campeonato de los New York Knicks en las Finales de la NBA, el primero en 53 años. Así que la celebración fue doble para muchos puertorriqueños residentes en la Gran Manzana.

El tradicional desfile comenzó al mediodía y recorrió desde la calle 44 hasta la calle 79 en Manhattan vistiendo la ruta con nuestra monoestrellada. El desfile está pautado para culminar a las 5:00 p.m.

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Como de costumbre, cientos de miles de puertorriqueños se aglomeraron en las calles para ver pasar la tradicional parada que une a los residentes de la isla con la diáspora en Nueva York en una sola celebración.

1 / 21 | La diáspora se viste de orgullo: Así se vivió el Desfile Puertorriqueño en Nueva York. La multitud grita y celebra durante el 69.° Desfile Nacional del Día Puertorriqueño, el domingo 14 de junio de 2026 en Nueva York. - Adam Gray 1 / 21 La diáspora se viste de orgullo: Así se vivió el Desfile Puertorriqueño en Nueva York La multitud grita y celebra durante el 69.° Desfile Nacional del Día Puertorriqueño, el domingo 14 de junio de 2026 en Nueva York. Adam Gray Compartir

Este año el lema del desfile fue “Somos más que 100 x35 y se le dedicó al municipio de Vega Baja que tuvo una amplia representación de vegabajeños, banda y agrupaciones minicipales, liderado por el alcalde del municipio Marcos Cruz Molina. El pueblo que se le conoce como “Melao Melao” conmemoró sus 250 años de historia en el desfile. La Escuela de Bellas Artes del municipio y otros talentos hicieron su debut en las calles neoyorquinas.

Uno de los que llamó más atención fue el exponente Daddy Yankee, seleccionado como el Gran Mariscal del Desfile Puertorriqueño de Nueva York. La carroza de Daddy Yankee fue vestida según el concepto tipográfico del artista en los tonos dorado y negro, mientras el reguetonero saludaba a los asistentes portando la bandera puertorriqueña.

Daddy Yankee (Suministrada)

“Celebrar lo boricua significa mucho para mí en esta hermosa ciudad que fue clave en mis primeros días en la música: Nueva York. Siento muchísimo amor por esta ciudad y por representar mi cultura aquí”, sostuvo la voz de “Gasolina” en entrevista desde el vehículo del desfile para la cadena televisiva ABC.

“Estar aquí con mi gente, con gente hermosa gente de Puerto Rico, representando mis raíces, mi herencia. Estoy muy orgulloso de ser de Puerto Rico”, añadió el reguetonero.

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Sobre el lema del desfile “Somos más que 100 x 35”, comentó que “Somos una isla con mucho talento, y para mí es un honor ser parte de esa lista de artistas que han llevado la música puertorriqueña al mundo. Es increíble representar a mi isla globalmente”, reiteró.

El artista aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes puertorriqueños.

“Que aprendan y entiendan su identidad. La identidad lo es todo. Manténganse auténticos. Creo que la identidad no es una limitación. Es tu mayor ventaja competitiva, y eso es lo que he hecho; representar a mi país, representar a Puerto Rico y sentir orgullo de ser latino”, indicó con entusiasmo.

Otra de las homenajeadas que fue recibida con vítores fue la ex Miss Universe, Dayanara Torres. La reina, natural de Toa Alta, recorrió la ciudad en un auto descapotado, luciendo un vestido azul celeste.

La también presentadora del programa radial "Enrique Santos Show", se proclamó feliz y orgullosa de participar como la gran Reina del desfile 2026. Torres comentó que desde que se convirtió en el 1993 en la mujer más bella del universo ha llevado con orgullo su identidad y cultura puertorriqueña, siendo así una gran embajadora de Puerto Rico a través del tiempo.

Dayanara Torres takes part in the National Puerto Rican Day Parade, Sunday, June 14, 2026 in New York. (AP Photo/Adam Gray) (Adam Gray)

“Estar aquí, me hace sentir muy orgullosa, no solo aquí en Estados Unidos o en Nueva York, sino también en la isla. Es una exposición increíble, y la gente puede ver lo vibrante, feliz e increíble que es nuestra cultura”, sostuvo la reina.

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Torres comentó sobre cómo enfrentó su diagnóstico de cáncer de piel y lo importante de convertirse en voz de la concienciación sobre la enfermedad. Hacer público su proceso fue sumamente importante para ella y para llevar el mensaje de prevención.

“No sabía nada sobre eso. Estaba aprendiendo mientras recibía mis tratamientos. Pude haberlo mantenido en privado, solo con mi familia, pero decidí hablarlo. Porque estaba aprendiendo tanto, y la gente también necesita aprender. Así que empecé a hablar del tema y a publicar cada uno de mis tratamientos durante un año completo. La gente empezó a prestar atención a su piel, especialmente los latinos", contó la puertorriqueña que en la actualidad goza de excelente estado de salud.

Mientras que el actor Anthony Ramos, designado como el Rey del Desfile tuvo una participación musical en el desfile al cantar y bailar al ritmo del tema “New York City”.

El actor Anthony Ramos. (AP Photo/Adam Gray) (Adam Gray)

El actor que se destaca en Broadway, señaló que aunque ahora es que está hablando con mayor fluidez el español, figuras como Marc Anthony, Tito Puente, Tito Nieves y Jennifer López fueron sus influencias artísticas desde su niñez. El actor, al igual que Torres y Daddy Yankee agradecieron la invitación para formar parte del tradicional desfile que paraliza en verano la ciudad de Nueva York.

Entretanto, el desfile incluyó múltiples carrozas con representación boricua o de la ciudad de Nueva York, como fue la participación del alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. (AP Photo/Adam Gray) (Adam Gray)

La congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez, también fue parte del evento, ya que la Junta de Directores del Desfile la reconoció por su legado.