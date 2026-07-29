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Carlos Adyan y “El Divo” protagonizan tenso enfrentamiento tras entrevista en Telemundo

El intercambio entre el presentador puertorriqueño y el cantante cubano comenzó en vivo y continuó detrás de cámaras

29 de julio de 2026 - 6:40 PM

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Carlos Adyan y "El Divo". (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Momentos de tensión se vivieron ayer, martes, en los estudios de Telemundo Center, en Miami, cuando el presentador boricua Carlos Adyan y Eduardo Antonio, mejor conocido como “El Divo de Placetas”, protagonizaron un fuerte intercambio de palabras tras una entrevista relacionada con las controversias que dejó la sexta temporada de “La casa de los famosos”.

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La situación se originó durante la emisión de “En casa con Telemundo”, donde el artista fue invitado para responder a comentarios realizados previamente por sus excompañeros del “reality show” Josh Martínez y Curvy Zelma. Ambos habían cuestionado públicamente el éxito de los espectáculos del cantante e hicieron bromas sobre uno de los recintos donde se presentará próximamente.

Eduardo Antonio negó algunas de las afirmaciones hechas por los exhabitantes del y defendió la trayectoria de su carrera artística. Sin embargo, el momento tomó otro rumbo cuando reprochó a Carlos Adyan no haber intervenido para corregir ciertos comentarios que consideró ofensivos hacia su espectáculo.

Según los videos, “El Divo” cuestionó al conductor por no responder cuando el lugar donde realizará una presentación fue comparado con una pescadería. Ante el señalamiento, Carlos Adyan respondió que su función era conducir la conversación y no convertirse en portavoz o defensor de ninguna de las partes involucradas en la controversia.

La discusión aumentó de tono ante las cámaras y, según relataron posteriormente los propios protagonistas, continuó una vez concluyó la transmisión. Telemundo difundió imágenes en las que se observa a ambos en pleno intercambio de argumentos en los pasillos de la cadena.

De acuerdo con la versión presentada por el espacio televisivo, Eduardo Antonio insistía en que el conductor debió defenderlo de los comentarios realizados anteriormente por Martínez y Curvy Zelma. Por su parte, Carlos Adyan mantuvo que las polémicas entre los exintegrantes del reality debían ser resueltas por ellos mismos y no por el presentador del programa.

Tras la difusión del incidente, Carlos Adyan también explicó lo ocurrido en el programa “Hoy Día”, donde aclaró los detalles del desencuentro y reiteró que su papel dentro de la entrevista era facilitar la conversación, no tomar partido en la disputa.

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Telemundotelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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