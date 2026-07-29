Carlos Adyan y “El Divo” protagonizan tenso enfrentamiento tras entrevista en Telemundo

La situación se originó durante la emisión de “En casa con Telemundo”, donde el artista fue invitado para responder a comentarios realizados previamente por sus excompañeros del “reality show” Josh Martínez y Curvy Zelma. Ambos habían cuestionado públicamente el éxito de los espectáculos del cantante e hicieron bromas sobre uno de los recintos donde se presentará próximamente.

Eduardo Antonio negó algunas de las afirmaciones hechas por los exhabitantes del y defendió la trayectoria de su carrera artística. Sin embargo, el momento tomó otro rumbo cuando reprochó a Carlos Adyan no haber intervenido para corregir ciertos comentarios que consideró ofensivos hacia su espectáculo.

PUBLICIDAD

Según los videos, “El Divo” cuestionó al conductor por no responder cuando el lugar donde realizará una presentación fue comparado con una pescadería. Ante el señalamiento, Carlos Adyan respondió que su función era conducir la conversación y no convertirse en portavoz o defensor de ninguna de las partes involucradas en la controversia.

La discusión aumentó de tono ante las cámaras y, según relataron posteriormente los propios protagonistas, continuó una vez concluyó la transmisión. Telemundo difundió imágenes en las que se observa a ambos en pleno intercambio de argumentos en los pasillos de la cadena.

De acuerdo con la versión presentada por el espacio televisivo, Eduardo Antonio insistía en que el conductor debió defenderlo de los comentarios realizados anteriormente por Martínez y Curvy Zelma. Por su parte, Carlos Adyan mantuvo que las polémicas entre los exintegrantes del reality debían ser resueltas por ellos mismos y no por el presentador del programa.