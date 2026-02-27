Carlos Adyan sufre tremenda caída en su residencia: “Es como te levantas”
El presentador boricua decidió tomar la situación con optimismo
27 de febrero de 2026 - 5:28 PM
Ya sea con alguna información del espectáculo o fotografías de sus aventuras como “globetrotter”, Carlos Adyan sabe cómo mantener a sus seguidores pegados a sus redes sociales. Esta mañana, el presentador boricua compartió un video cómico personal acompañado de una lección que nunca debe ser olvidada.
“Y casi me da una lesión. Actúa normal por si algún vecino vio”, escribió en referencia a un video captado por las cámaras de seguridad de su residencia.
Los visuales revelan una caída que sufrió el comunicador al salir de su casa. A muchos de sus seguidores le llamó la atención la inmediatez con la que se levantó y continuó su camino.
El natural de Cayey decidió encontrar una lección positiva tras lo sucedido. Esta parte, tampoco se la guardó.
“Vida dame una lección. Vida: no es como te caigas, es como te levantas”, exteriorizó.
Compañeras y amigas como Cristina Porta, Andrea Meza y Jimena Gállego elogiaron la manera en cómo manejó la situación. La ganadora de la temporada más reciente de “Top Chef VIP” catalogó el acto como uno con “dignidad”.
