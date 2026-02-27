Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carlos Adyan sufre tremenda caída en su residencia: “Es como te levantas”

El presentador boricua decidió tomar la situación con optimismo

27 de febrero de 2026 - 5:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Adyan decidió encontrar una lección positiva tras lo sucedido. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Ya sea con alguna información del espectáculo o fotografías de sus aventuras como “globetrotter”, Carlos Adyan sabe cómo mantener a sus seguidores pegados a sus redes sociales. Esta mañana, el presentador boricua compartió un video cómico personal acompañado de una lección que nunca debe ser olvidada.



“Y casi me da una lesión. Actúa normal por si algún vecino vio”, escribió en referencia a un video captado por las cámaras de seguridad de su residencia.

Los visuales revelan una caída que sufrió el comunicador al salir de su casa. A muchos de sus seguidores le llamó la atención la inmediatez con la que se levantó y continuó su camino.

El natural de Cayey decidió encontrar una lección positiva tras lo sucedido. Esta parte, tampoco se la guardó.

“Vida dame una lección. Vida: no es como te caigas, es como te levantas”, exteriorizó.

Compañeras y amigas como Cristina Porta, Andrea Meza y Jimena Gállego elogiaron la manera en cómo manejó la situación. La ganadora de la temporada más reciente de “Top Chef VIP” catalogó el acto como uno con “dignidad”.

El pasado 25 de mayo, en el encantador entorno de San Miguel de Allende, México, se celebró la emotiva unión de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla.La vestimenta de los novios estuvo a cargo de José Ventura y su arreglo personal de Jean Carlos Cruz. En sus redes sociales, Carlos Adyan describió la fecha como "el mejor día" de su vida.
1 / 28 | Álbum de boda: Carlos Adyan y Carlos Quintanilla viven "el mejor día" de sus vidas . El pasado 25 de mayo, en el encantador entorno de San Miguel de Allende, México, se celebró la emotiva unión de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla. - Claudio Pedriola
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
