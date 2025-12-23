Roberto Romano, Maripily y Carlos Adyan disfrutan la isla desde La Parguera

Si de haberle “sacado el jugo” al año se trata, los boricuas Carlos Adyan y Maripily Rivera encabezarían la lista. A lo largo del 2025, los compatriotas no desaprovecharon ni una sola oportunidad para juntarse y disfrutar distintas experiencias.

El presentador y la empresaria no recesaron ni en diciembre. Así lo han demostrado esta semana, que comenzaron en La Parguera.

Junto al dúo puertorriqueño se encuentran los mexicanos Carlos Quintanilla, esposo de Carlos Adyan y Roberto Romano, destacado actor y participante de “reality shows”. Según las publicaciones, el grupo la ha pasado muy bien y no tienen planes de parar.

“Hoy es un amanecer diferente”, dijo Rivera esta manana a través de un video que publicó en sus redes sociales. Carlos Adyan iba al volante.

“Aquí, desde La Parguera en mi bello Puerto Rico con amistades mexicanas. Disfrutando de la Isla del Encanto”, sostuvo la ganadora de “La casa de los famosos 4″ en otra publicación.

Carlos Adyan, por su parte, presumió: “Disfrutando de mi isla con gente que amo. El último video me da paz”, indicó.