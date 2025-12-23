Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roberto Romano, Maripily y Carlos Adyan disfrutan la isla desde La Parguera

A través de sus redes sociales han compartido fotos y videos de cómo les ha ido hasta el momento

23 de diciembre de 2025 - 3:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Roberto Romano y Maripily Rivera desde La Parguera. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Si de haberle “sacado el jugo” al año se trata, los boricuas Carlos Adyan y Maripily Rivera encabezarían la lista. A lo largo del 2025, los compatriotas no desaprovecharon ni una sola oportunidad para juntarse y disfrutar distintas experiencias.

RELACIONADAS

El presentador y la empresaria no recesaron ni en diciembre. Así lo han demostrado esta semana, que comenzaron en La Parguera.

Junto al dúo puertorriqueño se encuentran los mexicanos Carlos Quintanilla, esposo de Carlos Adyan y Roberto Romano, destacado actor y participante de “reality shows”. Según las publicaciones, el grupo la ha pasado muy bien y no tienen planes de parar.

“Hoy es un amanecer diferente”, dijo Rivera esta manana a través de un video que publicó en sus redes sociales. Carlos Adyan iba al volante.

“Aquí, desde La Parguera en mi bello Puerto Rico con amistades mexicanas. Disfrutando de la Isla del Encanto”, sostuvo la ganadora de “La casa de los famosos 4″ en otra publicación.

Carlos Adyan, por su parte, presumió: “Disfrutando de mi isla con gente que amo. El último video me da paz”, indicó.

Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. Manny Manuel vistió casi en combinación con la homenajeada de la noche.Maripily junto a su familia. "Me siento bendecida de poder celebrar un año más de vida. Escogí hacer un evento privado porque quería estar rodeada de mi familia y mis amigos. Gracias a mi equipo de trabajo por su labor inquebrantable y por apoyarme a seguir facturando. Desde que gané La Casa de los Famosos no hemos parado y esto apenas comienza", expresó jubilosa la empresaria.
1 / 8 | ¡Maripily celebra sus 48 años! . Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. - Suministrada
