Gil Marie y Carlos Adyan aman el reguetón

La edición 2025 de los Premios Tu Música Urbano promete ser un festival de verano sin precedentes. Para ello, la producción contará con unos animadores que aman el reguetón: Gil Marie López y Carlos Adyan.

El Nuevo Día dijo presente en “Tu Música Urban & Tropical Conference” que se celebró como parte de la Semana de la Música Urbana. Allí, además de conversar con grandes exponentes como el merenguero Elvis Crespo, el dúo de conductores habló de cómo se prepararon para esta encomienda.

“Yo he estado lista, sobre todo con este proyecto desde el día uno, porque le tengo mucho cariño. Porque me hicieron parte de esta formación, de un proyecto que para el género urbano se ha convertido en una de las más grandes plataformas. Antes estaba cubriendo alfombra roja, que es bien importante para mí. Yo decía que era mi bebé de cariño, pero esta otra faceta, como presentadora principal junto a otro amigo que quiero y estimo muchísimo, pues me siento igual de responsable. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con pasión, hay que hacerlo con corazón. Y a mí me encanta, sobre todo, saber que estoy trabajando en producciones locales, con un gran equipo de puertorriqueños y profesionales que le llevan de comer a sus hogares, a su familia, y yo estoy aportando a eso también”, expresó la copresentadora de “Día a día” de Telemundo Puerto Rico.

Carlos Adyan, de igual manera, describió que su historia en Premios Tu Música Urbano ha ido en ascenso. Su primera edición, recordó, la vivió hace cinco años como reportero del desaparecido “Suelta la Sopa”.

“El hecho de que ya presenté la alfombra hace dos años y volver ahora a presentar el ‘show’, me emociona muchísimo, así que agradecido por la oportunidad”, comentó.

El copresentador de “En casa con Telemundo”, de igual manera, celebró el cambio de localización de los Premios Tu Música Urbano. Esta vez, agregó, el mundo podrá ver otra cara de la isla.

“Tenemos las playas, que es lo más hermoso, y la Compañía de Turismo creo que ha hecho un trabajo maravilloso en dar a conocer justamente eso. Que la gente sepa que hay playas, hay diversión, hay buena música, buena comida. Así que el cambio de ‘venue’, al principio decía, ah, caray, en Vivo (Beach Club). Yo no conocía mucho de Vivo (Beach Club), personalmente, y cuando vi el ‘venue’ y lo conseguí, dije, wow, esto es una gran oportunidad, aparte de que es inmenso, y la gente lo va a gozar”, puntualizó.

Apuestan a su buena química

Tanto López como Carlos Adyan apostaron a que su buena química les concederá el éxito esperado al final de la jornada de mañana. A través de los años, coincidieron, han creado una sólida amistad.

“Gil (Marie) y yo hemos conducido la alfombra en dos ocasiones. He tenido la oportunidad de trabajar con ella. El talento de ella le sobra, tiene demasiado talento, y bueno, ahí vamos a fusionarnos y hacer una mezcla rica. Estábamos ensayando justo ahora, cambiando ciertas cositas del libreto y listos para triunfar mañana”, dijo.

López, por su parte, subrayó: “Nos queremos mucho. Ya hay una amistad. Eso es trampa, como yo digo. Él es un ser humano espectacular. Yo he seguido la trayectoria de Carlos desde hace muchos años. Lo he visto evolucionar y me siento muy orgullosa de todos sus logros”.

Finalmente, como amante del reguetón, este diario quiso conocer los gustos musicales de la animadora. Sus favoritos, detalló, vienen desde la vieja escuela como Daddy Yankee y Don Omar.

“Ahora tengo muchas (canciones) de Béele: ‘Frente al mar’ me encanta, ‘Morena’, hay varias que están chéveres”.

“¡A mí me fascina el reguetón!”, exclamó Carlos Adyan, quien radica en Orlando, Florida. “Yo creo que hay bien pocos los puertorriqueños que te dirán que no escuchan reguetón. Nosotros nos criamos, nacimos con ese chip de la música urbana, y el hecho de que hayan premios como estos que puedan impulsar el género, me emociona muchísimo”, añadió.

Actualmente, el boricua se considera fanático de una agrupación venezolana Rawayana. También le gusta Elvis Crespo, Yailin La Más Viral y Daddy Yankee.